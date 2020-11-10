Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям

Разведенные и одинокие женщины с детьми нуждаются в поддержке, однако чаще всего сталкиваются с негативом в соцсетях. Мы собрали анкеты матерей одиночек, который активно ищут мужа для себя и отца для ребенка, и, кажется, поняли, почему их считают дамами с обузой. Только почитайте требования!
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3. Когда очень хочешь найти мужа
А как вы считаете, стоит ли жениться на разведенной девушке с детьми, если она ищет мужа, который будет ее содержать?
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Плюс меня удивляет требование к ЗП от 30к, порядочности и интеллигентности. Жизнь матери-одиночки реально заставляет адекватно оценивать себя?
И да - детей жалко, сколько мужчин они увидят пока мама найдет достойного для себя, но не факт, что для детей.
У нее трое от брата (брат ее драл), или племяши с ней остались?
"....мне 18, сыну 4..."
и что она хочет???
Жизнь то продолжается.
Но просто то, как они это преподносят отталкивает..
Зарплату указывают, жилье им подавай.
Вы, сука, любви хотите или кошелек?