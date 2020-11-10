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Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям

Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям (16 фото)

Автор:
10 ноября 2020 12:26
Сообщество : Юмор
Метки: РСП   ищу мужа   прикол   разведенка с прицепом   содержанки   соцсети   фото   
3161
16
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Разведенные и одинокие женщины с детьми нуждаются в поддержке, однако чаще всего сталкиваются с негативом в соцсетях. Мы собрали анкеты матерей одиночек, который активно ищут мужа для себя и отца для ребенка, и, кажется, поняли, почему их считают дамами с обузой. Только почитайте требования!
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Метки: РСП   ищу мужа   прикол   разведенка с прицепом   содержанки   соцсети   фото   
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825
Шурман Час назад
У меня теперь стоять ни будет как минимум неделю . Я вот никогда не понимал мужиков которые берут жен с грузом . Знал одного так ему эта 16 летняя дочка каждый день говорила ни указывай мне что мне делать я сама все знаю и ты мне не отец , к слову он ее воспитал с 4х лет . Вот так и бывает
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41k
Цыц тут у меня 4 минуты назад
24? У меня жена в 47 много лучше выглядит.
24? У меня жена в 47 много лучше выглядит.
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20k
Михаил Сметанкин 5 минут назад
Если по чесноку, то есть неплохие варианты. Например та у которой отец ребенка в аварии погиб. Явно не раздвигала ноги на лево-направо, а просто так сложилось.
Плюс меня удивляет требование к ЗП от 30к, порядочности и интеллигентности. Жизнь матери-одиночки реально заставляет адекватно оценивать себя?
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11k
Роберт Шекли 6 минут назад
Лучше подожду
Лучше подожду
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22k
Андрей 9 минут назад
Ну не знаю. Мой школьный друг женился на такой с 2-мя сыновьями, потом третьего родили вместе. Сейчас лет 20 уже вместе, 2-е внуков, живут, наслаждаются жизнью. Так что всё это не однозначно!
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18k
Nik 11 минут назад
Каждый хочет найти свое счастье в этой жизни. Ничего ужасного в анкетах не увидел кроме фото детей. Зачем???
И да - детей жалко, сколько мужчин они увидят пока мама найдет достойного для себя, но не факт, что для детей.
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4k
Иван 13 минут назад
18 лет, сыну 4 года
18 лет, сыну 4 года
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1k
RaiJu 14 минут назад
После сайта знакомств понял, что там сидят [мат] на всю бошку бабы.
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13k
homerchik 17 минут назад
Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям
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6k
Дмитрий Данилов 18 минут назад
На счет 15 объянсить бы...
У нее трое от брата (брат ее драл), или племяши с ней остались?
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4k
Ya 18 минут назад
Бля...и решили найти себе и своим ... постоянного кормильца. Интересно есть такие идиоты кто согласится на это?
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2k
barracuda 20 минут назад
капец....
"....мне 18, сыну 4..."
и что она хочет???
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6k
Дмитрий Данилов 20 минут назад
Ничего такого в том, что девушка с ребенком ищет парня.
Жизнь то продолжается.
Но просто то, как они это преподносят отталкивает..
Зарплату указывают, жилье им подавай.
Вы, сука, любви хотите или кошелек?
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314
LinkLine 24 минуты назад
по 20 лет а выглядят потасконные
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7k
Vlad Полчаса назад
не-е, мне столько не выпить.
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23
Анна Анна Полчаса назад
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17k
SerGProS Полчаса назад
Простая математика: если не состоялся брак один раз, то больше вероятность не состояться и во второй.
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124k
Алексей Полчаса назад
Из всех перечисленных пожалеть стоит только 14 и 15.
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−166
Васек повесил трубача 43 минуты назад
14 и 15 норм. Одна - вдова, другая о племянниках заботится.
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7k
Аргуша Васек повесил трубача 15 минут назад
когда умирает бывший муж - это не вдова
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53k
Racer777 45 минут назад
ТРОЕ ДЕТЕЙ ОТ.... БРАТА?????? Это что за АД???
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18k
Вишенка Крокодилова Racer777 40 минут назад
Дети брата, он умер. Хочет их усыновить.
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33k
jonnyD Вишенка Крокодилова 16 минут назад
Кстати , единственная , которой действительно хочется помочь . Молодец , святая женщина , родню в детдом не отдала .
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4k
Иван Racer777 16 минут назад
Это называется племянники.
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13k
homerchik 49 минут назад
Всегда умиляет строчка в анкете со списком тех, кому не беспокоить. Можно подумать их просто забрасывают предложениями отношений.
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20k
Михаил Сметанкин homerchik 3 минуты назад
Не поверишь, но с мест лишения свободы желающих целые очереди.
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