Содержанки с прицепом: разведенные девушки и их список требований к будущим мужьям

Разведенные и одинокие женщины с детьми нуждаются в поддержке, однако чаще всего сталкиваются с негативом в соцсетях. Мы собрали анкеты матерей одиночек, который активно ищут мужа для себя и отца для ребенка, и, кажется, поняли, почему их считают дамами с обузой. Только почитайте требования!

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1. По мнению Ксении, одэкватные мужчины перевелись 0 Источник:

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2. О себе: из минусов - есть сын и снова беременна 0 Источник:

4. Типичная анкета на сайте знакомств 0 Источник:

5. А кое-кто расист! 0 Источник:

6. Главный критерий поиска - муж с зубами 0 Источник:

7. В поисках отца для детей 0 Источник:

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10. А тут цель знакомства - дружба и общение 0 Источник:

11. Список требований всегда очень интересно почитать 0 Источник:

12. Есть даже группы в соцсетях, где женщины ищут спутников жизни 0 Источник:

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14. Беременная ищет мужчину без детей 0 Источник:

15. Это точно не прикол? 0 Источник: