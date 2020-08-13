Внезапно: на Чукотке российского премьера выгнали из кабинета МРТ

Михаил Мишустин отправился в недельную поездку по Дальнему Востоку. В его планах - посещение Камчатки, Магаданской и Амурской областей, а также Чукотки, с которой и начался рабочий вояж. И вот там, в Чукотской окружной больнице, его ждал суровый оклик: "Нельзя!"
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на Чукотку с министром финансов Антоном Силуановым и главой Минздрава Михаилом Мурашко. В городе Анадырь они отправились осматривать Чукотскую окружную больницу. И там премьер предложил членам правительства проверить зрение.
"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?"
А вот из кабинета МРТ сотрудница медучреждения высокопоставленных гостей в сопровождении журналистов оперативно выставила. С фото- и видеотехникой, как и прочими металлическими предметами туда входить строго запрещено. Министры подчинились и похвалили медика за профессионализм...
Видео инцидента опубликовали в Твиттере.
А вот из кабинета МРТ сотрудница медучреждения высокопоставленных гостей в сопровождении журналистов оперативно выставила. С фото- и видеотехникой, как и прочими металлическими предметами туда входить строго запрещено. Министры подчинились и похвалили медика за профессионализм...
Видео инцидента опубликовали в Твиттере.
Мишустина не пустили в кабинет МРТ на Чукотке: «Нельзя, нельзя, нельзя!» pic.twitter.com/O83DOFLv1g— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) August 13, 2020
А вот что случается, когда кто-то забывает, что аппарат МРТ представляет собой гигантский магнит!
Когда техник забылся и привез в кабинет металлическую тележку...
На следующем фото - последствия нерасторопности персонала, прозевавшего момент, когда в кабинет магниторезонансной томографии заехал мужчина на инвалидном кресле.
На следующем фото - последствия нерасторопности персонала, прозевавшего момент, когда в кабинет магниторезонансной томографии заехал мужчина на инвалидном кресле.
А в 2018 году в индийском городе Мумбаи 32-летний мужчина зашел в такой же кабинет с кислородным баллоном - и его мгновенно затянуло внутрь. Травмы были настолько серьезны, что уже через 10 минут он скончался от обширного кровотечения...
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Сам делал МРТ буквально две недели назад: просто заставили заполнить анкету что я гарантирую что у меня нет, а дальше 30 пунктов с разными галками. А я лечил зубы скажем лет 5 назад и я даже не знаю и вообще не помню есть у меня там какие-то металлы или нет, а если и есть разрешённые они при работе томографа или нет. А если я допустим перепутал или забыл что у меня там железо, то мне эта коронка или иплант челюсть вырвет или через мозг выйдет ...
Не понимаю почему так небезопасно всё устроенно, и почему единственное что человека отделяет от потенциально очень тяжелых увечий и последствий во время прохождении МРТ, это утлая бумажка с галками которые проставлены на основании его (потенциально) путанных и неточных воспоминаний ...
выключать его нельзя. запустить заново оооочень дорого.
так что продолжайте биться головой о стенку, но не рассуждайте о вещах в которых не понимаете
Всё правильно.
Тётка молодец, а что ей терять, дальше Чукотки не сошлют.
Да не.. похоже это калоприемник)))
P.S. стыдно
(подставных "простых людей из народа" которых он возит с собой, не предлагать!)
Они вам НДС не поднимут у вас свои есть
а вот МРТ ничего не греет
Нынешний режим (2000 года и далее) имеет ряд существенных преимуществ перед предыдущим (90-е года).
Однако, существующая власть не лишена большого количества недостатков, которые в том или ином виде присущи практически всем существующим развитым государствам.
Борцы с режимом пытаются убедить окружающих, что эти недостатки - прерогатива лишь России, а в других странах (чаще всего сравнивая с Западом) такого и в помине нет. Это - достаточно очевидная ложь.
Далее борцы с режимом подбивают окружающих к свержению этого самого режима, лживо опуская тот факт, что после этого вместо всеобщего благоденствия наступит тотальная разруха, о чем очевидно говорит масса исторических примеров, ряд из которых имел место сравнительно недавно.
Поэтому для меня, борец с режимом это или предатель Родины, или легковнушаемый и не склонный к критическому мышлению человек, цель которого, под видом борьбы за все хорошее против всего плохого - уничтожить мою Родину, ввергнуть основную массу ее населения в нищету и лишить нормального будущего моих детей. Любого, кто является угрозой для моей семьи я считаю врагом.
Что же делать с несправедливостью власть придержащих? Да, в принципе, ничего. Ворье берётся не с других планет. Это - продукт нашего общества. Поэтому, если человек хочет процветания России, то он должен, прежде всего, сам избавиться от изъянов, которыми во множестве поражены многие представители власти. Более того, необходимо воспитать своих детей в том же духе. Эволюция вместо революции. Вот моя жизненная позиция. Ничего путного никогда не строится быстро. Быстро только ломается.
В первую очередь, разделил бы понятия режима и Родины. Разве Родины до 2000 года не было? Вопрос. Оперировать такой дешевой агитацией это признак слабости властей. Значит другой мотивации для жизни в стране уже нет и не будет?
Не склонный к критическому мышлению человек, как вы верно подметили, как раз то и не может адекватно оценивать факты провальных или открыто антироссийских действий некоторых членов правительства. И прогрессирующий регресс даже для обывателя не заметить не сложно. При этом позиция правительства естественно вызывает недоверие - оно максимально отстранилось от внутренних проблем, при этом решая вопросы, только касающиеся позиции России на мировой арене. Это в целом логично и понятно, но те, кто отвечают за внутреннюю ситуацию в стране, не просто плохо работают, они еще и не ответили за это по всем громким случаям и это уже считается нормой.Как и пропаганда такой нормы во всех сми. Их как будто не было. Как вашим детям жить дальше, исходя из таких предпосылок? И я не за революцию - наши мнения сходятся, эволюция это единственный верный вариант. А каким образом сможет эволюционировать наша система в данное время? Тем более если ей не заниматься.
"Быстро только кошки родятся"
Эволюция - это прогресс в нечто лучшее, развивающееся. А мы в данный момент динозавров кормим всеми силами.
P.S. Спасибо за развернутый ответ.Всегда приятно встретить думающего человека.
Внутренние проблемы, безусловно требуют своего решения. Но не могу с Вами согласиться: прогресс есть. И он виден как в столице, так и в провинции. И все, что я вижу, начиная с 2000-х - это прогресс. Другое дело, что темпы этого прогресса мало того, что меняются в разные временные промежутки, так ещё и активно тормозятся рядом должностных лиц во власти и на местах.
Если сравнивать Россию с человеческим организмом, то мы, иносказательно, имеем человека, получившего смертельное ранение, сопровождающееся заражением инфекциями. Однако, вопреки многим факторам, человек очнулся, встал на ноги и продолжил жить. Безусловно, человек болен. Но он куда здоровее, чем был ранее.