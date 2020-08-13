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Внезапно: на Чукотке российского премьера выгнали из кабинета МРТ

Внезапно: на Чукотке российского премьера выгнали из кабинета МРТ (5 фото)

Автор:
13 августа 2020 20:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дальний Восток   Михаил Мишустин   кабинет   медицина   мрт   премьер   россия   чукотка   
8668
5
Михаил Мишустин отправился в недельную поездку по Дальнему Востоку. В его планах - посещение Камчатки, Магаданской и Амурской областей, а также Чукотки, с которой и начался рабочий вояж. И вот там, в Чукотской окружной больнице, его ждал суровый оклик: "Нельзя!"

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Метки: Дальний Восток   Михаил Мишустин   кабинет   медицина   мрт   премьер   россия   чукотка   
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79  комментариев
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24k
Антон 18 часов назад
А зря крикнула... Щас бы размазало одну гниду, чуть полегче бы на Руси было.
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6k
Dabus 7 минут назад
Я вот не могу понять одного, если МРТ (а все это знают) может нанести такие суровые (вплоть до смертельных) увечья человеку который допустим, может не знать или забыть о том что у него есть металлические магнитные импланты, осколки от ранений или вообще какой-то мед. инструмент внутри - то почему перед прохождением к томографу не ставят какой-то детектор или рамку которая 100% будет гарантировать что для человека нахождение рядом с работающим томографом будет полностью безопасно?
Сам делал МРТ буквально две недели назад: просто заставили заполнить анкету что я гарантирую что у меня нет, а дальше 30 пунктов с разными галками. А я лечил зубы скажем лет 5 назад и я даже не знаю и вообще не помню есть у меня там какие-то металлы или нет, а если и есть разрешённые они при работе томографа или нет. А если я допустим перепутал или забыл что у меня там железо, то мне эта коронка или иплант челюсть вырвет или через мозг выйдет ...

Не понимаю почему так небезопасно всё устроенно, и почему единственное что человека отделяет от потенциально очень тяжелых увечий и последствий во время прохождении МРТ, это утлая бумажка с галками которые проставлены на основании его (потенциально) путанных и неточных воспоминаний ...
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9k
Злой 6 часов назад
Это электромагнит и ничего бы не произошло
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3k
bumtester Злой 4 часа назад
там не просто электромагнит а сверхпроводниковый электромагнит. Это несколько другое. Его один раз запустить и поле он держит постоянно.
выключать его нельзя. запустить заново оооочень дорого.
так что продолжайте биться головой о стенку, но не рассуждайте о вещах в которых не понимаете
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104
Вах 6 часов назад
И зачем только предупредили. Надеюсь у них есть пирсинг.
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1k
Алексей 7 часов назад
Ну.
Всё правильно.
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137
trancer001 7 часов назад
"Профессионалка"
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462
basil pupkin 7 часов назад
Вот реально, чем дальше от мкада, тем народ более не зависим от центра.
Тётка молодец, а что ей терять, дальше Чукотки не сошлют.
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18k
Валерий 8 часов назад
А здесь инвалид где? Сидит, или стоит? Или за веревки каталку тянуть будет? В любом случае - моментальное излечение.
А здесь инвалид где? Сидит, или стоит? Или за веревки каталку тянуть будет? В любом случае - моментальное излечение.
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4k
Олег Данилов 8 часов назад
Магнит штука суровая, эта тварь алюминиевую лестницу примагничивает так что не оторвать
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713
kovalev908424 Олег Данилов 6 часов назад
Алюминиевую?!..
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4k
Олег Данилов kovalev908424 6 часов назад
Ага, со вставками из нержавейки
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19k
Mike Miller 8 часов назад
Что-то все больше и больше мылся приходит, что Мишустин и есть тот самый приемник.
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39k
Максим Т. Mike Miller 8 часов назад
СВ, КВ или УКВ? А, может, вообще ДВ?
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19k
Mike Miller Максим Т. 7 часов назад
хахха)))


Да не.. похоже это калоприемник)))
P.S. стыдно
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6k
Alex 9 часов назад
А чего это шобла Мишустина хотела бесплатно и вне очереди к врачам на приём пройти? Они инвалиды или ветераны войны? И вообще, они писали заяву на получение медуслуг в этой поликлинике и откреплении от Кремлёвки?
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713
kovalev908424 Alex 6 часов назад
Боярам вход - без очереди и бесплатный. У нас МРТ башки холопу сделать - 3 000рупь.
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5k
Сергей 10 часов назад
В Хабаровске ему ещё не прилетело бы..ссыт мишустик.
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49k
Jora Kykynaher kovalev908424 6 часов назад
И еще. Я практически уверен, что Мишустин заедет в Хабаровск. Хотя бы ради того, что бы не говорили что он засцал. Сам подумай, при такой обстановке стал бы он за три недели объявлять о своем визите туда? Что бы навальнинские смогли как следует подготовиться и завезти в Хабаровск своих хомячков?
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713
kovalev908424 Jora Kykynaher 5 часов назад
Ну, посмотрим... Хотя, что то мне подсказывает, что не заедет. Засцыт. Он же путенец. А Путин никогда не идёт навстречу людям. Проверено.
(подставных "простых людей из народа" которых он возит с собой, не предлагать!)
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695
Леонид kovalev908424 5 часов назад
Сплюньте.Этим станется и подставной Хабаровск собрать.А потом будем с НДС 30% жить.
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43k
Albert GER Леонид 2 часа назад
Угу. Мост в Мосфильм же построили

Они вам НДС не поднимут у вас свои есть
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695
Леонид Albert GER 49 минут назад
Зачем Мосфильм трогать? Есть уже готовые конторы. Посмотрите сами.
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384
Zavrrr 12 часов назад
Первый раз когда увидел эту штуковину, вообще не мог понять: Как создатели МРТ не открыли порталы в другие миры? Или МРТ это жалкая попытка окупить провальный стартап по созданию телепортатора?
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10k
Alex Zavrrr 9 часов назад
вообще, изначально этот аппарат задумывался как альтернатива микроволновки, но с той лишь разницей, что будет греть еду, а не посуду. Но что-то пошло не так.
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3k
bumtester Alex 4 часа назад
микроволновка как раз и греет еду или посуду.
а вот МРТ ничего не греет
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40k
Дмитрий 13 часов назад
Обычное предупреждение, ксюх, никто никого не выгонял. Опять говносенсация из ничего.
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1
Эльдар Галимов 13 часов назад
И самое интересное, что запуск аппарата МРТ очень затратен и геморный, поэтому он работает в постоянном режиме, потому что это во много раз дешевле, чем выключить и включить его хотя бы раз, "перезагрузка" аппарата обходится что-то около 300-500 тысяч рублей, поэтому если что-то прилипло к нему, то сначала попытаются всеми возможными способами вручную отодрать предмет, и только потом, в самую последнюю очередь, если совсем уж ничего не помогло, выключить
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1k
лесник Эльдар Галимов 10 часов назад
как в сказке про репку наверное тянут? 300-500 тысяч за вкл\выкл и с чем же это связано?
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4k
Олег Данилов Эльдар Галимов 8 часов назад
Связано это с наличием в системе криокомпрессора и жидкого гелия, остановка магнита ведёт к утечке этого жутко текучего хладагента. Вернее да же не остановка магнита а холодильной машины которая охлаждает криокомпрессор.
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7k
курвиметр 15 часов назад
"....незя!": грудным голосом выкрикнула санитарка Глафирья, и ласково ударила Мишутку ссаной тряпкой по доброму одутловатому лицу...
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713
kovalev908424 курвиметр 6 часов назад
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200
пенс 16 часов назад
Ну да в чукотской областной больнице никто не знал , что к ним приедет премьер.Ох уже эти сказки, ох уже эти сказочники.
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7k
Serg2001 17 часов назад
Вот если бы его оштрафовали за превышение скорости как премьера в Финляндии... А так... Еще бы написали, что его на стройке каску заставили надеть
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68
Maximka Serg2001 14 часов назад
"оштрафовали за превышение скорости как премьера в Финляндии" - постанова...
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7k
Serg2001 Maximka 14 часов назад
Сложно поверить, да?..)
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12k
Роман 17 часов назад
А важные новости закончились?
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5k
Агент Безопасной Национальности Роман 17 часов назад
Говорят, Дом-2 пока в эфире.
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4k
Jurijs Krotovs 17 часов назад
Напомнило историю, как Британского премьера (тогда это был Кэмерон) из палаты выставили и отчитали. Один из пунктов - рубашка с длинным рукавом.
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582
Веселый Пук 17 часов назад
Лучше бы сделали им рентген головы раз пять.
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6k
Сергей Леонид 4 часа назад
Можно пример (хотя бы своими словами, без ссылок), когда я переобуваюсь?
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695
Леонид Сергей 4 часа назад
Нужен доступ к истории ваших комментариев.Там точно есть.Вы мне запомнились.Даже поддержал. А теперь "борец с кровавым режимом" Так вам самому режим нравится или нет?
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6k
Сергей Леонид 2 часа назад
Нравится или нет - немного не те категории.
Нынешний режим (2000 года и далее) имеет ряд существенных преимуществ перед предыдущим (90-е года).
Однако, существующая власть не лишена большого количества недостатков, которые в том или ином виде присущи практически всем существующим развитым государствам.
Борцы с режимом пытаются убедить окружающих, что эти недостатки - прерогатива лишь России, а в других странах (чаще всего сравнивая с Западом) такого и в помине нет. Это - достаточно очевидная ложь.
Далее борцы с режимом подбивают окружающих к свержению этого самого режима, лживо опуская тот факт, что после этого вместо всеобщего благоденствия наступит тотальная разруха, о чем очевидно говорит масса исторических примеров, ряд из которых имел место сравнительно недавно.
Поэтому для меня, борец с режимом это или предатель Родины, или легковнушаемый и не склонный к критическому мышлению человек, цель которого, под видом борьбы за все хорошее против всего плохого - уничтожить мою Родину, ввергнуть основную массу ее населения в нищету и лишить нормального будущего моих детей. Любого, кто является угрозой для моей семьи я считаю врагом.
Что же делать с несправедливостью власть придержащих? Да, в принципе, ничего. Ворье берётся не с других планет. Это - продукт нашего общества. Поэтому, если человек хочет процветания России, то он должен, прежде всего, сам избавиться от изъянов, которыми во множестве поражены многие представители власти. Более того, необходимо воспитать своих детей в том же духе. Эволюция вместо революции. Вот моя жизненная позиция. Ничего путного никогда не строится быстро. Быстро только ломается.
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695
Леонид Сергей 58 минут назад
Почти со всем согласен, но.Поясню:
В первую очередь, разделил бы понятия режима и Родины. Разве Родины до 2000 года не было? Вопрос. Оперировать такой дешевой агитацией это признак слабости властей. Значит другой мотивации для жизни в стране уже нет и не будет?
Не склонный к критическому мышлению человек, как вы верно подметили, как раз то и не может адекватно оценивать факты провальных или открыто антироссийских действий некоторых членов правительства. И прогрессирующий регресс даже для обывателя не заметить не сложно. При этом позиция правительства естественно вызывает недоверие - оно максимально отстранилось от внутренних проблем, при этом решая вопросы, только касающиеся позиции России на мировой арене. Это в целом логично и понятно, но те, кто отвечают за внутреннюю ситуацию в стране, не просто плохо работают, они еще и не ответили за это по всем громким случаям и это уже считается нормой.Как и пропаганда такой нормы во всех сми. Их как будто не было. Как вашим детям жить дальше, исходя из таких предпосылок? И я не за революцию - наши мнения сходятся, эволюция это единственный верный вариант. А каким образом сможет эволюционировать наша система в данное время? Тем более если ей не заниматься.
"Быстро только кошки родятся"
Эволюция - это прогресс в нечто лучшее, развивающееся. А мы в данный момент динозавров кормим всеми силами.
P.S. Спасибо за развернутый ответ.Всегда приятно встретить думающего человека.
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6k
Сергей Леонид 12 минут назад
Родина и Режим понятия разные. Но стоит помнить, что от революционных смен режима Родина страдает.
Внутренние проблемы, безусловно требуют своего решения. Но не могу с Вами согласиться: прогресс есть. И он виден как в столице, так и в провинции. И все, что я вижу, начиная с 2000-х - это прогресс. Другое дело, что темпы этого прогресса мало того, что меняются в разные временные промежутки, так ещё и активно тормозятся рядом должностных лиц во власти и на местах.
Если сравнивать Россию с человеческим организмом, то мы, иносказательно, имеем человека, получившего смертельное ранение, сопровождающееся заражением инфекциями. Однако, вопреки многим факторам, человек очнулся, встал на ноги и продолжил жить. Безусловно, человек болен. Но он куда здоровее, чем был ранее.
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