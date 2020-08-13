Внезапно: на Чукотке российского премьера выгнали из кабинета МРТ

"В делегации у всех зрение хорошее? Министр финансов видит инвестиции? Министр здравоохранения — новые объекты? Проверить не надо зрение никому, вдруг что-то не увидели большое, нет?"



А вот из кабинета МРТ сотрудница медучреждения высокопоставленных гостей в сопровождении журналистов оперативно выставила. С фото- и видеотехникой, как и прочими металлическими предметами туда входить строго запрещено. Министры подчинились и похвалили медика за профессионализм...



Видео инцидента опубликовали в Твиттере.