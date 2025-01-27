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Сообщество Без кота и жизнь не та 3104 поста • 549 подписчиков подписаться
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Непростые отношения котиков с защитными воротниками

Непростые отношения котиков с защитными воротниками

Автор:
27 января 2025 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   ветеринарный воротник   воротник   защитный воротник   кот   кошка   подборка   
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Защитные воротники ограничивают доступ домашних животных к ранам и швам на теле и помогают избежать дополнительных травм и инфекцией. Однако эти своеобразные «щиты» несколько осложняют животным жизнь и питомцы начинают чудить.

Коты и воротники

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Метки: Видео   ветеринарный воротник   воротник   защитный воротник   кот   кошка   подборка   
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Николаев Борис 8 минут назад
Бедняги!
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3730 постов (3626 в горячем)

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