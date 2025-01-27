Непростые отношения котиков с защитными воротниками

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Защитные воротники ограничивают доступ домашних животных к ранам и швам на теле и помогают избежать дополнительных травм и инфекцией. Однако эти своеобразные «щиты» несколько осложняют животным жизнь и питомцы начинают чудить.
Коты и воротники
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