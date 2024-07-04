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Тренд пластической хирургии набирает обороты — носы, как у грызунов

Тренд пластической хирургии набирает обороты — носы, как у грызунов

Автор:
04 июля 2024 08:32
Метки: trend   грызуны   пластическая хирургия   
1134
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1
Это уже полное безумие
В Европе девушки искренне радуются, когда им делают острые носы, сильно заостренные вверх.

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Метки: trend   грызуны   пластическая хирургия   
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8k
pinbalist 48 минут назад
Гаечку из себя хочет сделать?
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6k
Мотыль ВС 2 минуты назад
Этот тренд ещё Джексон в 90е начал
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20k
Василий 22 минуты назад
Это чтобы мозг мужу удобнее было выклевывать?
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
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