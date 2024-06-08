Смотреть, как другие едят? Забудьте! Новый тренд в Корее

Называется этот новый тип видео – гонбанг.

Лидер этого жанра – корейский тсример Вот Но Джем, который может и по семь часов подряд учиться.

В чем феномен гонгбанга?

Этот жанр изначально родился, как «видео для родителей». Как известно, азиатские родители очень давящие и требовательные. И бессильные доказать, что они стараются изо всех сил, студенты просто включали онлайн-трансляцию, как они учатся в библиотеке.