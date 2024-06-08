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Смотреть, как другие едят? Забудьте! Новый тренд в Корее

Смотреть, как другие едят? Забудьте! Новый тренд в Корее

Автор:
08 июня 2024 09:47
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trend   Корея   Мукбанг   в мире   гонбанг   люди   новости   учеба   фото   
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Мукбанг, наверное, хоть раз видел каждый, как блогер обжирается на камеру, а тысячи людей на это смотрят. В чем причина этого феномена, мне не ясно, но азиатам заходит на ура. А теперь новый тренд коллективного просмотра в Южной Корее – все смотрят, как другие усиленно учатся часами.


Многие студенты и выпускники ведут трансляцию, как они корпят над учебником по пять часов подряд, а люди это упоенно смотрят. По сути в тишине человек сидит, читает, перелистывает страницы учебника, иногда что-то записывает.

Называется этот новый тип видео – гонбанг.

Лидер этого жанра – корейский тсример Вот Но Джем, который может и по семь часов подряд учиться.

В чем феномен гонгбанга?

Этот жанр изначально родился, как «видео для родителей». Как известно, азиатские родители очень давящие и требовательные. И бессильные доказать, что они стараются изо всех сил, студенты просто включали онлайн-трансляцию, как они учатся в библиотеке.

Чтобы мама в любой момент могла включить, что ее бесполезный сын старается. Хватит его ругать!

Внезапно, но такие трансляции стали смотреть не только мамы. Другие студенты стали смотреть на усердных учеников, чтобы мотивировать себя. Потому что многие студенты перед экзамены учатся по 18 часов в день.

Я сама очень старалась готовиться к экзаменам в Университете, но 18 часов в день – это какой-то беспросветный мрак, так жить нельзя. А где брать моральные силы на такой подвиг?

Смотреть, что другие могут так учиться – вот прямо сейчас, в прямом эфире – очень сильно стимулирует. Очень похоже, что южнокорейские студенты просто в коллективных заложниках у текущей жестокой системы.

А вместе этот стресс и давление как-то психологически проще переживать.

В прошедшие годы на YouTube было загружено около 8000 видеороликов в жанре Gongbang, и их число растет с каждым днем.

В общем, есть ощущение, что популярность как мукбанга (видео с обжорством), так и гонгбанга (видео с учебой) – все это не от здоровья морального нации. А потому что люди одиноки и испытывают колоссальное давление. А может, я отстала от трендов, и у нас тоже уже все студенты так делают?

А может, вы считаете, что это хороший тренд – смотреть, как другие учатся и самому мотивироваться?


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Метки: trend   Корея   Мукбанг   в мире   гонбанг   люди   новости   учеба   фото   
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1  комментарий
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Irena I. Час назад
Все прелести юродства капитализмуса. Всё это я ещё в детстве достаточно хорошо изучила и осознала на примере того же Носова в его произведении «Незнайка на Луне».
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Olxi
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