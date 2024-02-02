Новый странный тренд в мире красоты: женщины бреются

Причём делают это девушки, у которых в целом нет проблем с растительностью на лице. А виной тому - Меган Карбони (𝑴𝒆𝒂𝒈𝒂𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒚). Она заявляет, что бритье помогает убрать не только растительность, но и обновляет кожу, так как снимается верхний слой и ороговевшие клетки.