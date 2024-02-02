FISHKINET
Сообщество Юмор 18302 поста • 3650 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Новый странный тренд в мире красоты: женщины бреются

Новый странный тренд в мире красоты: женщины бреются

Автор:
02 февраля 2024 13:05
Сообщество : Юмор
Метки: trend   девушки и борода   девушки и усы   интересно   красота   тренд красоты   фото   
2441
4

Шутки про то, что у женщин есть усы - уже неактуальны. Сейчас в соцсетях активно дамы взялись за бритву.

Причём делают это девушки, у которых в целом нет проблем с растительностью на лице. А виной тому - Меган Карбони (𝑴𝒆𝒂𝒈𝒂𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒚). Она заявляет, что бритье помогает убрать не только растительность, но и обновляет кожу, так как снимается верхний слой и ороговевшие клетки.

Меган даже изобрела собственный спрей, не пену, а лёгкое средство, которое словно опыляет пушок на лице, чтобы его было заметно; а также выпустила собственный станок.

Она регулярно постит в соцсетях видео с таким мужским ритуалом, а десятки подписчиков активно поддерживают её.

А вы когда-нибудь видели, как девушки бреются? Зачем они это делают?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: trend   девушки и борода   девушки и усы   интересно   красота   тренд красоты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Старичок 2 часа назад
если не будут бриться, будет так)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
15k
Ivan 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
sioma08 15 минут назад
Наконец - то! Последний штрих равноправия!!! И пусть стульчак поднимают!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Седой Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Aleksandr 46 минут назад
В некоторых случаях бритье бессильно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 51 минуту назад
Вброс для дурочек, которые считают, что после бритья волосы исчезают навсегда.
А они наоборот будут расти активнее, становясь жёстче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КолдурасЪ 57 минут назад
Ну наконец то! У многих женщин волос на лице,как у Ивлеевой на жопе! Такое надо горелкой опаливать!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Феличита Час назад
это ещё что!... вот когда начнут пИсать стоя ...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
Taras Kozalupko Час назад
Если у женщины есть х*й, то да, ей приходится бриться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
711
Александр Шевченко Час назад
Не там она бреет ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон Час назад
Вот так и наживаются на лохах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
ruslan d Час назад
Девочки , не добавляйте себе проблем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
92k
Доктор Джонс Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
dima423 Час назад
а потом щетина полезет...епанутые чтоль?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Garpia121 2 часа назад
Ну все зависит от необходимости, кому-то действительно, нужно. Вот как на последней фотографии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Совранский 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Всегда удивляла разница в цене женских станков для бритья и мужских. Так же и средств. Понимаю, что женщины бреют не совсем лицо, но оправдать повышенную цену розовым цветом?) Теперь и лицо брить будут. Жуть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

68179



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
"Из мясного в рационе - только заусенцы": в соцсетях затроллили семью вегетарианцев
Набирающие популярность в сообществах
Примерь футболку
Примерь футболку
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Робинзон с пулеметом, или Удивительная история дезертира Марка Гурского
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Холостяцкий студенческий уют

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#интересное#аварии#позитив#Автовсячина#Разное#подборка#улыбнуло
#животные#автомир#в мире#факты#авто аварии#кот#забавно#история#задержание#природа
#Прикол#машина#Юмор#ДТП#полиция#люди#Ynews#милота#США#кошка
Перевел, оплатил — лишнего не заплатил Перевел, оплатил — лишнего не заплатил 18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на красоту 18 драгоценностей разных эпох, которые доказывают, что люди во все времена не жалели денег на... 16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой 16 удивительных артефактов, которые удивляют нас своей красотой 17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением 17 необычных антикварных вещей, которые поражают своим предназначением Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи Природа вместо холста: 15 работ которые, кажется, создавали не художники, а чародеи Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах Особенности внешности женщин, которые считаются стандартами красоты в разных странах

На что жалуетесь?

Вернуться