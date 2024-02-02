Новый странный тренд в мире красоты: женщины бреются

Шутки про то, что у женщин есть усы - уже неактуальны. Сейчас в соцсетях активно дамы взялись за бритву.
Причём делают это девушки, у которых в целом нет проблем с растительностью на лице. А виной тому - Меган Карбони (𝑴𝒆𝒂𝒈𝒂𝒏 𝑪𝒂𝒓𝒃𝒐𝒏𝒆𝒚). Она заявляет, что бритье помогает убрать не только растительность, но и обновляет кожу, так как снимается верхний слой и ороговевшие клетки.
Меган даже изобрела собственный спрей, не пену, а лёгкое средство, которое словно опыляет пушок на лице, чтобы его было заметно; а также выпустила собственный станок.
Она регулярно постит в соцсетях видео с таким мужским ритуалом, а десятки подписчиков активно поддерживают её.
А вы когда-нибудь видели, как девушки бреются? Зачем они это делают?
Источник:
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Если уж так приперло, шли б на лазер.
А для омертвевшей кожи есть скраб
Физиология у всех разная. Есть дамы, у которые вполне себе мужские бороды и усы вырастают на лице, если они их сбривать не будут.
Был тут не так давно на фишках пост про американку с бородой, так все плевались от ее внешнего вида, насколько я припоминаю комменты.
Конечно, отрастить бороду лопатой никакое бритье не поможет, тут уж либо есть либо нет, но то, что от бритья волоски становятся жестче и гуще, это да.
https://www.techinsider.ru/editorial/734363-est-li-raznica-mezhdu-muzhskimi-i-zhenskimi-britvami/https://www.techinsider.ru/editorial/734363-est-li-raznica-mezhdu-muzhskimi-i-zhenskimi-britvami/