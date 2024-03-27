Откуда в Японии взялся тренд на сексуальных горничных

Я не открою Америку, сказав, что неприкрытая симпатия к миловидным девушкам в костюмах горничных свойственна не только жителям Японии. Общеизвестный факт, что образ горничной в коротенькой юбочке, аккуратных чулочках, да еще и с пипидастром (метёлкой для смахивания пыли) в руке весьма сексуализирован во многих странах мира и является одним из наиболее популярных персонажей художественного и мультимедийного пространства.
Однако в Японии любовь к образу сексуальной горничной носит характер фетиша, то есть определенной одержимости, поэтому и встречается он практически повсеместно: в компьютерных играх, в кино и аниме, в сувенирной продукции, в манге и индустрии для взрослых. К слову, сегодня образ горничной превосходит по популярности и узнаваемости даже самый известный традиционный японский женский образ – образ гейши.
Но откуда в принципе взялась симпатия к представителям именно этой профессии? Почему не образ медсестры или стюардессы, которые также являются довольно популярными персонажами эротических фантазий? На самом деле, определенного ответа на этот вопрос не существует. Возможно, на возникновение подобного фетиша повлияла сила корпоративного духа и превалирование в японском обществе культуры сдерживания. Проще говоря, простые японцы не работают, чтобы жить, а живут, чтобы работать.
Отсюда сам собой напрашивается неутешительный вывод: у японских граждан, проводящих практически все свое время на работе, жизнь однотонная и, по большому счету, безэмоциональная. А, как известно, чем скучнее и однообразнее общественная жизнь человека, тем более изощренные у него интересы…и пристрастия.
Все эти факторы так или иначе повлияли на то, что в японском обществе одним из самых популярных фетишей стала модель «господин-слуга». Те, кто в реальной жизни выполняет функции руководителя, в ролевых играх частенько оказывается в роли подчиненного, и наоборот. А образ горничной, как вы понимаете, отлично вписывается в данный сценарий.
Также неравнодушие японцев к горничным вполне может быть обосновано любовью в принципе ко всему милому, ведь, согласитесь, девушки в костюмах горничных, предстающие перед зрителем на экране телевизора или глядящие на него со страниц манги, смотрятся максимально мило и слащаво. Это как котики, плюшевые игрушки и вот…девушки-горничные. Кроме того, подобный образ полностью соответствует представлению мужчин о том, какой должна быть идеальная японская женщина – милой, доброй, услужливой, заботливой и самую чуточку развратной.
Хотя большинство японских изданий все же сходятся во мнении, что на возникновение настоящего фетиша, посвященного сексуальным горничным, во многом повлияли так называемые мейд-кафе - японские косплей-кафе, название которых происходит от английского слова «maid», что означает «горничная».
Отличает эти кафе от других подобных заведений то, что одежда юных официанток очень напоминает форму горничных средневекового английского поместья: короткие юбки, длинные гетры, передники, заколки, бантики и все в таком духе.
Первые мейд-кафе появились в Акихабаре – районе, который был знаменит своей популярностью у отаку – больших фанатов аниме и манги. Однако в дальнейшем их, так сказать, «распробовали» и простые японские граждане, не имеющие никакого отношения к аниме-культуре.
Одной из причин резко возросшей популярности мейд-кафе многие называют кризис 1990 года, который сильно повлиял на развитие Японии и на отношение самих японцев к сексуальности. Она стала восприниматься как что-то индивидуальное и очень интимное, не имеющие отношения к взаимодействию двух людей.
Проще говоря, в Японии человек, не способный построить полноценные отношения и найти себе партнера, с которым можно было бы связать жизнь, вовсе не является изгоем и не считается каким-то «неправильным». Напротив, для него создаются все условия, чтобы он не чувствовал себя одиноким, и мейд-кафе – одно из таких «лекарств от одиночества»… как, впрочем, и компьютерные игры, и манга, и аниме.
Японцы, люди, проводящие большую часть своей жизни на работе и зачастую не имеющие времени на живое общение и построение отношений, чувствуют себя в окружении хорошеньких горничных любимыми, нужными и, что самое главное, уверенными в себе, чего многим японцам ой как не хватает!
Девушки в передниках и гетрах не оттолкнут, не обидят и не предадут. Более того, многие исследователи этого «феномена» называют сотрудниц мейд-кафе настоящими купидонами, помогающие наиболее скромным и закрытым японцам успешно социально адаптироваться к отношениям с противоположным полом.
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No-pan kissa, что буквально переводится как "кафе без трусиков", это особый вид заведений в Японии, где официантки, ходят в коротких юбках и не носят, гм, нижнего белья. Пол в таких кафе, особенно рядом со столиками, выложен зеркальной плиткой. Еда и напитки здесь стоят вчетверо дороже, чем в обычных кафе, но посетители, в основном, конечно, мужчины, готовы платить. За отдельные чаевые можно попросить девушку "достать что-нибудь с верхней полки" или поднять с пола, например, ложку, которую вы "случайно уронили". В канонических no-pan kissa запрещается трогать официанток, можно только смотреть. В остальном, это совершенно нормальные кафе.
Первое подобное заведение в Японии открылось в 1980 году в Осаке. Бум no-pan kissa пришелся на середину 80-х, и продолжался до конца 90-х, пока несколько скандалов с участием видных чиновников и закон, регламентирующий секс-индустрию не заставили многие такие кафе закрыться. Многие владельцы ухитрялись обходить законодательство, надевая на официанток нижнее белье, которое, тем не менее, было полностью прозрачным. Но вскоре даже это могло привести к проблемам с правоохранителями. Работа в таких местах была популярна среди девушек, так как оплата во много раз превышала среднюю заработную плату обычной официантки, плюс очень щедрые чаевые и минимальные риски. Сегодня в Японии практически не осталось no-pan kissa - большинство из них вытеснили массажные салоны и приватные клубы. При желании "нескромные" кафе можно найти в Токио в районе Йошивара.