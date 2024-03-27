Откуда в Японии взялся тренд на сексуальных горничных

Проще говоря, в Японии человек, не способный построить полноценные отношения и найти себе партнера, с которым можно было бы связать жизнь, вовсе не является изгоем и не считается каким-то «неправильным». Напротив, для него создаются все условия, чтобы он не чувствовал себя одиноким, и мейд-кафе – одно из таких «лекарств от одиночества»… как, впрочем, и компьютерные игры, и манга, и аниме.