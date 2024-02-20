Актёр Уилл Смит спародировал созданный нейросетью ролик

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Некоторое время назад в сети появилось созданное нейросетью видо, на котором актёр Уилл Смит ест спагетти. У программы плохо получилось изобразить трапезничавшего актёра и ролик очень скоро стал мемом. В какой-то момент на видео наткнулся и сам Уилл Смит. Мужчина решил снять свою пародию.
Нейросеть сгенерировала пугающее видео с актёром по текстовому описанию. Уилл высмеял это реальным роликом, который опубликовал в социальных сетях.
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