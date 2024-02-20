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Актёр Уилл Смит спародировал созданный нейросетью ролик

Актёр Уилл Смит спародировал созданный нейросетью ролик

Автор:
20 февраля 2024 11:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Нейросеть   Прикол   Уилл Смит   Юмор   знаменитости   спагетти   
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Некоторое время назад в сети появилось созданное нейросетью видо, на котором актёр Уилл Смит ест спагетти. У программы плохо получилось изобразить трапезничавшего актёра и ролик очень скоро стал мемом. В какой-то момент на видео наткнулся и сам Уилл Смит. Мужчина решил снять свою пародию.

Нейросеть сгенерировала пугающее видео с актёром по текстовому описанию. Уилл высмеял это реальным роликом, который опубликовал в социальных сетях.

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Метки: Видео   Нейросеть   Прикол   Уилл Смит   Юмор   знаменитости   спагетти   
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3  комментария
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20k
Александр Николаевич 2 часа назад
Типа здравствуй забугорный "юмор"&"музыка" чёрной субстанции? Кто как, а я – мимо, и ...быстро.
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1k
c3nsor3d 20 минут назад
Нормально потроллил тупое ИИ..))
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13k
Copycat 45 минут назад
Хороший актер с хорошим чувством юмора)
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Alex Chebrikov

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