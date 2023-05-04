Если бы "Властелин колец" снял Тарантино

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Пользователь сети показал, как могла бы выглядеть культовая трилогия фильмов "Властелин колец", если бы её снимал Квентин Тарантино.
Сценарий «Властелина колец» в духе фильмов Квентина Тарантино был частично создан с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT и проиллюстрировал кадрами, сгенерированными нейросетью.
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