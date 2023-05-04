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Если бы "Властелин колец" снял Тарантино

Если бы "Властелин колец" снял Тарантино

Автор:
04 мая 2023 08:28
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Прикол   видео   властелин колец   квентин тарантино   кино   нейросеть   
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Пользователь сети показал, как могла бы выглядеть культовая трилогия фильмов "Властелин колец", если бы её снимал Квентин Тарантино.

Сценарий «Властелина колец» в духе фильмов Квентина Тарантино был частично создан с помощью чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT и проиллюстрировал кадрами, сгенерированными нейросетью.

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Метки: Искусственный интеллект   Прикол   видео   властелин колец   квентин тарантино   кино   нейросеть   
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1  комментарий
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Trenzel2003 56 минут назад
Ну вот, дожили. Теперь и искусственный интеллект травку начал курить. Как и автор.
Что дальше, тяжелые наркотики впереди???
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Дмитрий

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