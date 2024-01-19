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В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной ситуации

В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Автор:
19 января 2024 14:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Андрей Травников   Видео   Новосибирск   Труба   ЧС   губернатор   отопление   прорыв   
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Улицы залило кипятком, а в домах пропало отопление. Уже в который раз с начала года.

11 января в Новосибирске лопнула труба и 237 зданий остались без горячей воды и отопления. А на улице был не месяц май. 17 января жахнуло ещё серьёзней - снова прорвало трубу, по улицам хлынул кипяток, а струя пара доставала до 7 этажа ближайших домов. Тогда пострадало 14 человек, трое из них оказались в ожоговом центре. 18 января авария случилась на другом берегу Оби. В итоге тысячи людей остались без горячей воды.

Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своём тг-канале:

Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе и приступили к заполнению магистрали теплоносителем. В случае, если новых дефектов при этом не выявится, вечером управляющие компании приступят к подаче тепла в жилые дома и объекты в зоне отключения. При этом продолжается перезапуск потребителей там, где это уже возможно.

А сегодня губернатор заявил, что «события развиваются по плохому сценарию». И в городе вводят режим ЧС.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

До введения режима ЧС, устранением аварий занимались местные коммунальщики и мэрия города, после - власти региона. Сообщают, что сейчас в Новосибирске аварийные службы работают в режиме нон-стоп, но в 107 домах по-прежнему нет отопления. В крайнем случае, если с ситуацией не справятся и власти региона, то к делу может подключиться правительство РФ.

Как раз недавно в Госдуме обсуждали вопрос о национализации ЖКХ. Так что нельзя исключать никаких вариантов.

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Метки: Андрей Травников   Видео   Новосибирск   Труба   ЧС   губернатор   отопление   прорыв   
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3k
Максим Макашев 48 минут назад
"Где посадки?" (С)
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9k
Oleg 8 минут назад
"вопрос о национализации ЖКХ" - сначала отдавали всяким концессиям, чтобы там всё разворовали, а теперь остатки разворованного будут национализировать и лярдами заливать бабло в жкх? это гениально. не требовать с этих сраных концессионеров выполнения возложенных на них обязательств, а вот просто национализировать и всё сначала... нет покоя ипанутым.
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25k
MrGod 13 минут назад
Ну так везде, центральное отопление, трубы меняют где прорвало а не капитальная замена трасс, сгнивших уже со времён СССР.
Скоро и во всех городах нашей страны)
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2k
Bar 24 минуты назад
зато всё чиновьё в хороших домах на новеньких иномарках...
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96
PQRS Bar 9 минут назад
В домах с индивидуальным отоплением. Они то знают что на котельную надеяться нельзя.
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24k
Анатолий Соколов Полчаса назад
результат работы "эффективных менеджеров" - которые подрядчиков нанимают подешевле, не смотря на умение выполнять работы, материалы так же подешевле - "подумаешь у трубы стенки тоньше, она зато легче - и перевозка дешевле будет" ...
в Питере лет десять назад скандал был - при ремонте теплотрассы использовали б/у трубы - только оболочку новую снаружи намотали ...
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3k
portroy Полчаса назад
Все же по плану. Туалетный Дед сколько раз с трибун вещал, что нужен прорыв - вот и он!
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763
Максим Химки 50 минут назад
Мда. Все разрушили . ........
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August

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