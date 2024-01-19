В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной ситуации

Улицы залило кипятком, а в домах пропало отопление. Уже в который раз с начала года.
11 января в Новосибирске лопнула труба и 237 зданий остались без горячей воды и отопления. А на улице был не месяц май. 17 января жахнуло ещё серьёзней - снова прорвало трубу, по улицам хлынул кипяток, а струя пара доставала до 7 этажа ближайших домов. Тогда пострадало 14 человек, трое из них оказались в ожоговом центре. 18 января авария случилась на другом берегу Оби. В итоге тысячи людей остались без горячей воды.
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Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил в своём тг-канале:
Теплоэнергетики завершили ремонтные работы на трубопроводе и приступили к заполнению магистрали теплоносителем. В случае, если новых дефектов при этом не выявится, вечером управляющие компании приступят к подаче тепла в жилые дома и объекты в зоне отключения. При этом продолжается перезапуск потребителей там, где это уже возможно.
А сегодня губернатор заявил, что «события развиваются по плохому сценарию». И в городе вводят режим ЧС.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
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До введения режима ЧС, устранением аварий занимались местные коммунальщики и мэрия города, после - власти региона. Сообщают, что сейчас в Новосибирске аварийные службы работают в режиме нон-стоп, но в 107 домах по-прежнему нет отопления. В крайнем случае, если с ситуацией не справятся и власти региона, то к делу может подключиться правительство РФ.
Как раз недавно в Госдуме обсуждали вопрос о национализации ЖКХ. Так что нельзя исключать никаких вариантов.
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- Прокуратура займётся коммунальщиками, оставившими тысячи людей без тепла и света в двадцатиградусные морозы
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Скоро и во всех городах нашей страны)
в Питере лет десять назад скандал был - при ремонте теплотрассы использовали б/у трубы - только оболочку новую снаружи намотали ...
(С)