В Новосибирске случился третий прорыв трубопровода за сутки и власти объявили режим чрезвычайной ситуации

До введения режима ЧС, устранением аварий занимались местные коммунальщики и мэрия города, после - власти региона. Сообщают, что сейчас в Новосибирске аварийные службы работают в режиме нон-стоп, но в 107 домах по-прежнему нет отопления. В крайнем случае, если с ситуацией не справятся и власти региона, то к делу может подключиться правительство РФ.

Как раз недавно в Госдуме обсуждали вопрос о национализации ЖКХ. Так что нельзя исключать никаких вариантов.