Панда лишила павлина части оперения

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На видео попали тревожные моменты из жизни как минимум одного павлина. Обитающая с птицей в одной вольере панда напала на неё и частично ощипала.
Содержащиеся в общем вольере пернатые и косолапые обитатели были запечатлены в одном из развлекательных заведений с животными в Поднебесной. Бамбуковый медведь затерроризировал самца павлина и лишил его части оперения.
Местные зоозащитные организации призвали руководство зоопарка рассадить павлинов и бамбуковых медведей по разным вольерам, чтобы обезопасить птиц, страдающих от такого соседства.
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