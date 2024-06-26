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Панда лишила павлина части оперения

Панда лишила павлина части оперения

Автор:
26 июня 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   в мире   животные   зоопарк   павлин   панда   
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На видео попали тревожные моменты из жизни как минимум одного павлина. Обитающая с птицей в одной вольере панда напала на неё и частично ощипала.

Содержащиеся в общем вольере пернатые и косолапые обитатели были запечатлены в одном из развлекательных заведений с животными в Поднебесной. Бамбуковый медведь затерроризировал самца павлина и лишил его части оперения.
Местные зоозащитные организации призвали руководство зоопарка рассадить павлинов и бамбуковых медведей по разным вольерам, чтобы обезопасить птиц, страдающих от такого соседства.

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Метки: Видео   Китай   в мире   животные   зоопарк   павлин   панда   
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MUZSER 58 минут назад
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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