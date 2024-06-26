Панда лишила павлина части оперения

Содержащиеся в общем вольере пернатые и косолапые обитатели были запечатлены в одном из развлекательных заведений с животными в Поднебесной. Бамбуковый медведь затерроризировал самца павлина и лишил его части оперения.

Местные зоозащитные организации призвали руководство зоопарка рассадить павлинов и бамбуковых медведей по разным вольерам, чтобы обезопасить птиц, страдающих от такого соседства.