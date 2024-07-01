Китайская бот-ферма

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Как выглядит одна из многих ферм ботов в Китае. Она создана для искусственной активности в интернете.
С помощью ферм ботов некоторые продвигают аккаунты и посты в социальных сетях.
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