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Китайская бот-ферма

Китайская бот-ферма

Автор:
01 июля 2024 07:55
Метки: Видео   Китай   бот-ферма   боты   в мире   ферма   
1344
1
1

Как выглядит одна из многих ферм ботов в Китае. Она создана для искусственной активности в интернете.

С помощью ферм ботов некоторые продвигают аккаунты и посты в социальных сетях.

Источник:

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Метки: Видео   Китай   бот-ферма   боты   в мире   ферма   
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3  комментария
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374
Alexander 47 минут назад
Вот теперь я увидел откуда на алиэкспресс б/у телефоны без единой царапины :-)
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15k
котегRUS Полчаса назад
не осилил пост...
завтра дочитаю..
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129k
Аааа Час назад
Ну, а че? Почему дочерям офицеров можно, а китайцам нельзя?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3708 в горячем)

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