Редкий вид павлина

Павлины — самые заметные и эффектные птицы в мире, чьей яркости завидуют практически все. Некоторые не стали просто стоять в стороне и молча завидовать, а буквально перевоплотились в столь зрелищную птицу.

А именно корги из этого ролика. Хотя на самом деле вряд ли пес вообще знает, кто такой павлин, и просто тащит сухую ветку для того, чтобы поиграть, но пользователи Сети сразу же рассмотрели в нем ту самую птицу.