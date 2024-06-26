Аппарат для приготовления бургеров дома

Тот случай, когда Турцию видел, а Россию нет

Сотрудник "Макдональдса" показал, как готовится лук для знаменитых бургеров из фастфуда

«Не забудьте добавить коктейль "Холокост!"»: норвежский McDonald’s обвинили в пропаганде нацизма

В Анапе приготовили самый большой бургер в России

В Тайланде сделали бургер из 100 котлет

В европейских буфетах IKEA скоро появятся фрикадельки из мучных червей и бургеры с жуками