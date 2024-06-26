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Аппарат для приготовления бургеров дома

Аппарат для приготовления бургеров дома

Автор:
26 июня 2024 07:50
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   аппарат   бургер   в мире   приготовление   
723
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Простой аппарат для домашнего приготовления бургеров. Владельцу лишь нужно поместить в аппарат ингредиенты.

Аппарат для приготовления всевозможных фотогеничных бургеров в домашних условиях.

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Метки: Видео   Еда   аппарат   бургер   в мире   приготовление   
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4  комментария
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1k
Gromkhard 46 минут назад
Штука прикольная, но совершенно ненужная)
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Viktor 23 минуты назад
До чего только китаёзы не додумаются!
Но особенно нравится диаметр котлеты.

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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
По факту просто для приготовления одного яйца.
Котлету приготовь, причём именно того размера которого эта ерунда
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3351 пост (3293 в горячем)

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