Аппарат для приготовления бургеров дома

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Простой аппарат для домашнего приготовления бургеров. Владельцу лишь нужно поместить в аппарат ингредиенты.
Аппарат для приготовления всевозможных фотогеничных бургеров в домашних условиях.
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