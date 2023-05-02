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В Анапе приготовили самый большой бургер в России

В Анапе приготовили самый большой бургер в России

Автор:
02 мая 2023 20:16
Сообщество : Еда
Метки: анапа   бургер   видео   отель   рекорд России   фестиваль   
1082
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Ну, пенсионерам не раздали, но хотя бы накормили остатками приютских животных.

В Анапе своя атмосфера: в рамках гастрономического фестиваля, чтобы попасть в Книгу рекордов России, один из отелей решил приготовить самый большой бургер. Всё-таки курортный сезон на носу, и дополнительная "ачивка" не помешает.

Сообщается, что гигантское гастрономическое творение попробовали все присутствовавшие на мероприятии гости, а остатки отдали в приют и работникам отеля, у которых есть домашние питомцы.

На мероприятии присутствовал главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко. Он же зафиксировал рекорд и вручил поварам отеля сертификат "самого большого бургера".

Странно, что анапчане сразу не замахнулись на мировой рекорд. Оставалось не так уж и много. Если верить Книге рекордов Гиннеса, самый большой гамбургер приготовили в немецком Пильстинге в 2017 году. Его вес составил 1164 килограмма.

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Метки: анапа   бургер   видео   отель   рекорд России   фестиваль   
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28  комментариев
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5k
Александр 2 часа назад
У меня вопрос ко всем, кто подобные "рекорды" ставит: А на хуа???
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41k
Бабай 14 минут назад
Нда... Почему кот яйца лижет? Потому что может...
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40
Obrval 17 минут назад
По сыру с мясом вопросов нет. А животные едят булочку тоже?
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4k
Трям Полчаса назад
"пенсионерам не раздали, но хотя бы накормили остатками приютских животных."

Бля, я подумал что из остатков приютских животных бургер, по этому пенсионерам не раздали.
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40
Obrval Трям 15 минут назад
Главное, что бы не из остатков пенсионеров
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54k
Олег Полчаса назад
Суки уроды... расскажите где в Анапе купить расстегай, пельмени или щи... Только бургеры, суши,роллы и прочее говнище
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10k
Бритва 50 минут назад
А чё там за субстанция между булок? Мясо?
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670
GoInDown 56 минут назад
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24k
MrGod 56 минут назад
Не нужные понты, потраченное время, продукты.....
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167k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 57 минут назад
пиндоский бургер самый большой...больше чем хохляский тризуб из кизяка что ли?
заепали поклоняться пиндоской культуре..ДБ
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17k
Александр Сучков Час назад
В АНАПЕ!!! БУРГЕР!!! САМЫЙ БОЛЬШОЙ В России!!! А не судьба сделать самый большой бутерброд тупо с колбасой вареной???!!! БУРГЕР, БРО!!!! сцуко, как задолбало это.....
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14k
Александр Час назад
Опередил на целых 20 минут!

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