В Анапе приготовили самый большой бургер в России

Ну, пенсионерам не раздали, но хотя бы накормили остатками приютских животных.
В Анапе своя атмосфера: в рамках гастрономического фестиваля, чтобы попасть в Книгу рекордов России, один из отелей решил приготовить самый большой бургер. Всё-таки курортный сезон на носу, и дополнительная "ачивка" не помешает.
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Сообщается, что гигантское гастрономическое творение попробовали все присутствовавшие на мероприятии гости, а остатки отдали в приют и работникам отеля, у которых есть домашние питомцы.
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На мероприятии присутствовал главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко. Он же зафиксировал рекорд и вручил поварам отеля сертификат "самого большого бургера".
Странно, что анапчане сразу не замахнулись на мировой рекорд. Оставалось не так уж и много. Если верить Книге рекордов Гиннеса, самый большой гамбургер приготовили в немецком Пильстинге в 2017 году. Его вес составил 1164 килограмма.
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Бля, я подумал что из остатков приютских животных бургер, по этому пенсионерам не раздали.
"Интернет меня испортил... " (с)
заепали поклоняться пиндоской культуре..ДБ