Гигантский бургер весом более 5 кг

Даже многие любители сытно покушать признаются, что закуска, которую подают в пабе «Nindigully Pub» (Квинсленд, Австралия) — это уже перебор.
Австралийский паб предлагает своим посетителям съесть чудовищных размеров бургер весом 5,5 кг, который может накормить до шести человек. Тому, кто одолеет этого "монстра" вместе с прилагающимися закусками в одиночку, полагается приз от хозяина заведения в виде бочонка пива.
Паб Nindigully в Таллоне, Квинсленд, предлагает в своем меню знаменитый бургер Road Train, который является самым большим в Австралии. Эпическая еда в пабе за 80 долларов (более 6 тысяч рублей) включает огромную мясную котлету весом 1,2 кг, булку весом 1 кг, шесть помидоров, один салат айсберг, три большие свеклы, одну банку ломтиков ананаса, 400 г сыра и соус барбекю. Все это великолепие окружено 1 кг картофеля.
Тысячи посетителей из всех слоев общества пришли в паб, чтобы попытаться в одиночку поглотить этот шедевр, который обычно съедают четыре-шесть человек, и получить полагающийся презент. Многие из этих попыток были размещены в Интернете и сопровождались комментариями. Вот некоторые из них:
"Побывал в глубинке Квинсленда, чтобы отведать самый большой бургер! И оно того стоило. Это невероятное блюдо, имеющее замечательный вкус".
"Нас было несколько человек, и только поэтому мы смогли одолеть гигантский бутерброд. Чтобы просто донести его до стола, двух рук будет недостаточно. Нам очень понравилось, и мы ждем не дождемся, когда сможем снова повторить это приключение".
"Я думаю, мне пришлось бы голодать в течение недели, чтобы съесть это, но, если кто-то когда-нибудь это сделает, я скажу, что он действительно заработал пиво".
"Побывал в глубинке Квинсленда, чтобы отведать самый большой бургер! И оно того стоило. Это невероятное блюдо, имеющее замечательный вкус".
"Нас было несколько человек, и только поэтому мы смогли одолеть гигантский бутерброд. Чтобы просто донести его до стола, двух рук будет недостаточно. Нам очень понравилось, и мы ждем не дождемся, когда сможем снова повторить это приключение".
"Я думаю, мне пришлось бы голодать в течение недели, чтобы съесть это, но, если кто-то когда-нибудь это сделает, я скажу, что он действительно заработал пиво".
Таким образом, пока еще никому не удалось поглотить бургер в одиночку, и хозяин паба не остался в накладе. Бочонок пива все еще ожидает победителя.
Однако помимо восторженных отзывов о гигантском блюде были и критические. Так, некоторые отметили, что их не устраивает соотношение хлеба и мяса в нем: первого ингредиента слишком много в сравнении со вторым.
Однако помимо восторженных отзывов о гигантском блюде были и критические. Так, некоторые отметили, что их не устраивает соотношение хлеба и мяса в нем: первого ингредиента слишком много в сравнении со вторым.
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