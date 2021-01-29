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Гигантский бургер весом более 5 кг

Гигантский бургер весом более 5 кг (4 фото)

Автор:
29 января 2021 08:13
Сообщество : Еда
Метки: бочонок пива   бургер   в мире   еда   закуска   паю   фото   
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Даже многие любители сытно покушать признаются, что закуска, которую подают в пабе «Nindigully Pub» (Квинсленд, Австралия) — это уже перебор.

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Метки: бочонок пива   бургер   в мире   еда   закуска   паю   фото   
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