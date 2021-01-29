Гигантский бургер весом более 5 кг

Тысячи посетителей из всех слоев общества пришли в паб, чтобы попытаться в одиночку поглотить этот шедевр, который обычно съедают четыре-шесть человек, и получить полагающийся презент. Многие из этих попыток были размещены в Интернете и сопровождались комментариями. Вот некоторые из них:



"Побывал в глубинке Квинсленда, чтобы отведать самый большой бургер! И оно того стоило. Это невероятное блюдо, имеющее замечательный вкус".

"Нас было несколько человек, и только поэтому мы смогли одолеть гигантский бутерброд. Чтобы просто донести его до стола, двух рук будет недостаточно. Нам очень понравилось, и мы ждем не дождемся, когда сможем снова повторить это приключение".

"Я думаю, мне пришлось бы голодать в течение недели, чтобы съесть это, но, если кто-то когда-нибудь это сделает, я скажу, что он действительно заработал пиво".