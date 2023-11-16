Забытый в машине на несколько лет бургер прекрасно сохранился

Камерон Холланд удивился, когда нашёл в машине давным-давно забытый чизбургер из «McDonald’s».

Можно было бы предположить, что бургер испортился, но житель Брисбена (Австралия) исследовал закуску и понял, что она не тронута ни плесенью, ни гниением, ни насекомыми. И это при том, что Камерон уверен: злосчастный чизбургер валялся в автомобиле незамеченным несколько лет. Правда, одна неприятность с едой всё-таки случилась — чизбургер окаменел. Камерон разбил чизбургер молотком и убедился, что тот сделался очень твёрдым.