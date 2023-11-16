Забытый в машине на несколько лет бургер прекрасно сохранился

Житель Австралии был немало удивлён, когда обнаружил в автомобиле чизбургер. Еда пролежала в автомобиле незамеченной несколько лет и прекрасно сохранилась.
Камерон Холланд удивился, когда нашёл в машине давным-давно забытый чизбургер из «McDonald’s».
Можно было бы предположить, что бургер испортился, но житель Брисбена (Австралия) исследовал закуску и понял, что она не тронута ни плесенью, ни гниением, ни насекомыми. И это при том, что Камерон уверен: злосчастный чизбургер валялся в автомобиле незамеченным несколько лет. Правда, одна неприятность с едой всё-таки случилась — чизбургер окаменел. Камерон разбил чизбургер молотком и убедился, что тот сделался очень твёрдым.
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Многих людей настолько впечатлила история забытого бургера, что они заявили — отныне ноги их не будет в «McDonald’s». Что же это за еда, на которую за столько времени не польстились ни мухи, ни муравьи?
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Т.е в машине не убирались несколько лет??? Это людей не впечатлило!