В Тайланде сделали бургер из 100 котлет

Если взять булочку, положить в нее котлету, сыра, зелени, лука, соуса, то будет очень даже ничего. Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то терпеть не может лук, а кто-то без ума от сыра.
Тайский Burger King решил поэкспериментировать и создал монобургер - бургер, у которого в начинке только один продукт.
Среди них — кислый бургер «Настоящий рассол», «Настоящий бургер с помидорами», вызывающий слезы «Настоящий бургер с луком», экстразеленый бургер «Настоящий салат-латук» и бургер «Настоящая булочка» из шести булочек. Пока это все находится в теории, на страницах соцсетей Burger King Thailand, но кое-что уже внедрили в жизнь.
Так, на свет появился экстрасырный бургер - булочка с 20 слайсами сыра. И больше в нем ничего нет. Он обойдется в 109 тайских батов, или чуть более чем в 280 рублей.
Ну а теперь они представили "настоящий мясной бургер". В состав этого монстра входит булочка и 100 котлет. Стоит этот котлетный кошмар 10 тыс. батов (около 26 тыс. рублей). Для тех кто в себя не верит, количество котлет можно сократить до 3.
Реально ли съесть 100 котлет и что потом будет с желудком пока не понятно. Друзья, а какой монобургер вы бы ни за что на свете не стали попробовать?
Источник:
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Нет и никогда не было никакого ТаЙланда.
Для особо упоротых, считающих что таЙцы и таЙский равно ТаЙланд - сайт консульства ТаИланда. Они то сами явно лучше знают как правильно:
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index