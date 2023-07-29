В Тайланде сделали бургер из 100 котлет

Среди них — кислый бургер «Настоящий рассол», «Настоящий бургер с помидорами», вызывающий слезы «Настоящий бургер с луком», экстразеленый бургер «Настоящий салат-латук» и бургер «Настоящая булочка» из шести булочек. Пока это все находится в теории, на страницах соцсетей Burger King Thailand, но кое-что уже внедрили в жизнь.

Так, на свет появился экстрасырный бургер - булочка с 20 слайсами сыра. И больше в нем ничего нет. Он обойдется в 109 тайских батов, или чуть более чем в 280 рублей.