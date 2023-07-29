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В Тайланде сделали бургер из 100 котлет

В Тайланде сделали бургер из 100 котлет

Автор:
29 июля 2023 08:59
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Тайский Burger King   бургер   котлеты   тайланд   фастуд   
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Если взять булочку, положить в нее котлету, сыра, зелени, лука, соуса, то будет очень даже ничего. Но сколько людей, столько и мнений. Кто-то терпеть не может лук, а кто-то без ума от сыра.

Тайский Burger King решил поэкспериментировать и создал монобургер - бургер, у которого в начинке только один продукт.


Среди них — кислый бургер «Настоящий рассол», «Настоящий бургер с помидорами», вызывающий слезы «Настоящий бургер с луком», экстразеленый бургер «Настоящий салат-латук» и бургер «Настоящая булочка» из шести булочек. Пока это все находится в теории, на страницах соцсетей Burger King Thailand, но кое-что уже внедрили в жизнь.


Так, на свет появился экстрасырный бургер - булочка с 20 слайсами сыра. И больше в нем ничего нет. Он обойдется в 109 тайских батов, или чуть более чем в 280 рублей.


Ну а теперь они представили "настоящий мясной бургер". В состав этого монстра входит булочка и 100 котлет. Стоит этот котлетный кошмар 10 тыс. батов (около 26 тыс. рублей). Для тех кто в себя не верит, количество котлет можно сократить до 3.


Реально ли съесть 100 котлет и что потом будет с желудком пока не понятно. Друзья, а какой монобургер вы бы ни за что на свете не стали попробовать?


Источник:

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Метки: Видео   Тайский Burger King   бургер   котлеты   тайланд   фастуд   
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4  комментария
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13k
Иван 49 минут назад
Пля, нет шоб просто шашлык сделать
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920
ruslan d 9 минут назад
Бургеры это круто , но подобного наверно не пойму никогда...
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15k
Majul 12 минут назад
Автор сможет показать на карте страну ТаЙланд?
Нет и никогда не было никакого ТаЙланда.
Для особо упоротых, считающих что таЙцы и таЙский равно ТаЙланд - сайт консульства ТаИланда. Они то сами явно лучше знают как правильно:
https://moscow.thaiembassy.org/ru/indexhttps://moscow.thaiembassy.org/ru/index
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68
Vlad Полчаса назад
Чё та жрать захотелось...
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