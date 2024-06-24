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Агрессивная корова напала на женщину в Индии

Агрессивная корова напала на женщину в Индии

Автор:
24 июня 2024 07:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   женщина   животные   инцидент   корова   нападение   
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Жительница города Модаса (штат Гуджарат, Индия), возвращавшаяся домой вместе со своим мужем на двухколёсном транспортном средстве, пострадала от коровы.

Животное догнало женщину и начало бодать и топтать её. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.

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Метки: Видео   Индия   женщина   животные   инцидент   корова   нападение   
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hairov 40 минут назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4053 поста (4048 в горячем)

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