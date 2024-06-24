Агрессивная корова напала на женщину в Индии

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Жительница города Модаса (штат Гуджарат, Индия), возвращавшаяся домой вместе со своим мужем на двухколёсном транспортном средстве, пострадала от коровы.
Животное догнало женщину и начало бодать и топтать её. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована в больницу.
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