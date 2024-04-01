FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16424 поста • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые

Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые

Автор:
01 апреля 2024 08:59
Сообщество : Животные
Метки: Индия   Коровий хаос   в мире   животные   корова   новости   фото   
990
7

Почему на коров в Индии так страшно и больно смотреть? Худющие, какие-то больные, ноги еле волочат, и это – священное животное? Как индусы могли допустить, чтобы коровы влачили настолько жалкое существование.

×
×

Вот в Японии святые олени святыми оленями, но за территорию не выходи. Недавно было объявлено, что все святые олени, которые будут выходить в буферную зону вне Нары, будут отстреливаться.

А вот в Индии, если вы тронете священную корову, вам изобьют палками. Про «коровьих мстителей» я уже писала, они преследуют фермеров и мясников, которые осмеливаются покупать коров на забой.

Убой коров в настоящее время запрещен в 21 из 29 штатов Индии.

И так безнаказанных животных в стране накопилось более 5 миллионов! Они копаются на свалках, едят мусор, спят на дорогах. Коровам можно все, в том числе разрушать жизнь жителей Индии.

Постоянные мелкие ДТП, в случае с мотоциклами – даже со смертельным исходом. Бесхозные коровы бродят прямо по дорогам, но самое страшное – выходят ночью на шоссе. В попытке избежать столкновения, водители от мотоциклов до грузовиков сворачивают в сторону, съезжают в овраг, но частенько сталкиваются с деревом или другими водителями.

Конец урожаям в пригороде

Особенно от этого страдают жители индийского севера, а коров почитают особо ревностно. Небольшие стада бесхозных коров бродят от фермы к ферме, вытаптывая и поедая урожай.

Чтобы не навредить животным, фермера даже сгоняли сотни коров на территории какой-нибудь старой школы, где им приходилось пастись на очень маленьком поле и мучиться от голода.

Конечно, коровьи защитники находили такие загоны и выпускали бедняжек на волю. И набеги на фермы повторялись вновь. Индусы стараются научить собак отпугивать коров от полей, но пока этот метод в народ не пошел.

Фермеры сами дежурят на полях ночами. Особенно зимой, когда еды для коров мало, и они буквально устраивают ночные набеги на поля.

Правительство Индии не очень-то помогает

Правительство не может открыто выступать против священных коров, это одна из духовных скреп для индусов. Потому все меры у правительства очень травоядные, например - выкрасить рога бродячих коров светящейся в темноте краской, чтобы было меньше ДТП.

И при этом власти поддерживают закрытие мясных говяжьих лавок в штатах «коровьего пояса». За десять лет их количество сократилось на 50 000 магазинов! А число бродячих коров именно за последние пару лет выросло аж на миллион.

То есть по уровню потребления коровьего мяса в Индии наоборот идет регресс, хотя в стране много мусульман, которым есть говядину ничто не препятствует.

Казалось бы – 21 век. А в Индии зачем-то вместо того, чтобы взять коровью проблему под регулирование уже по-взрослому, наоборот усугубляют проблему.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Индия   Коровий хаос   в мире   животные   корова   новости   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Евгений Д Час назад
тупость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2953 поста (2862 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1081570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 марта
"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы поприветствовать подписчиков из РФ
"Эй, русские, как вы?": поклонники Стейтема заходят в его соцсети, чтобы...
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы в народе прозвали "Медицинские". Неспроста
Эти часы в народе прозвали "Медицинские". Неспроста
ТОП-31: современные российские сериалы, на которые стоит обратить внимание⁠⁠
ТОП-31: современные российские сериалы, на которые стоит обратить внимание⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Китай#собака#милота#Смертная казнь#кот#подвиг
#история#в мире#мигранты#Россия#новости#Юмор#легенда
#животные#забавно#факты#кино#подростки#драка#конфликт
"По-любому трофей" "По-любому трофей" "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год Почему в Индии не едят мясо Почему в Индии не едят мясо В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы В Индии выдают пистолет за одеялко для коровы Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире Как собирают змеиный яд и причем тут лошади Как собирают змеиный яд и причем тут лошади

На что жалуетесь?

Вернуться