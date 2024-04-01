Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые

Почему на коров в Индии так страшно и больно смотреть? Худющие, какие-то больные, ноги еле волочат, и это – священное животное? Как индусы могли допустить, чтобы коровы влачили настолько жалкое существование.
Вот в Японии святые олени святыми оленями, но за территорию не выходи. Недавно было объявлено, что все святые олени, которые будут выходить в буферную зону вне Нары, будут отстреливаться.
А вот в Индии, если вы тронете священную корову, вам изобьют палками. Про «коровьих мстителей» я уже писала, они преследуют фермеров и мясников, которые осмеливаются покупать коров на забой.
Убой коров в настоящее время запрещен в 21 из 29 штатов Индии.
И так безнаказанных животных в стране накопилось более 5 миллионов! Они копаются на свалках, едят мусор, спят на дорогах. Коровам можно все, в том числе разрушать жизнь жителей Индии.
Постоянные мелкие ДТП, в случае с мотоциклами – даже со смертельным исходом. Бесхозные коровы бродят прямо по дорогам, но самое страшное – выходят ночью на шоссе. В попытке избежать столкновения, водители от мотоциклов до грузовиков сворачивают в сторону, съезжают в овраг, но частенько сталкиваются с деревом или другими водителями.
Конец урожаям в пригороде
Особенно от этого страдают жители индийского севера, а коров почитают особо ревностно. Небольшие стада бесхозных коров бродят от фермы к ферме, вытаптывая и поедая урожай.
Чтобы не навредить животным, фермера даже сгоняли сотни коров на территории какой-нибудь старой школы, где им приходилось пастись на очень маленьком поле и мучиться от голода.
Конечно, коровьи защитники находили такие загоны и выпускали бедняжек на волю. И набеги на фермы повторялись вновь. Индусы стараются научить собак отпугивать коров от полей, но пока этот метод в народ не пошел.
Фермеры сами дежурят на полях ночами. Особенно зимой, когда еды для коров мало, и они буквально устраивают ночные набеги на поля.
Правительство Индии не очень-то помогает
Правительство не может открыто выступать против священных коров, это одна из духовных скреп для индусов. Потому все меры у правительства очень травоядные, например - выкрасить рога бродячих коров светящейся в темноте краской, чтобы было меньше ДТП.
И при этом власти поддерживают закрытие мясных говяжьих лавок в штатах «коровьего пояса». За десять лет их количество сократилось на 50 000 магазинов! А число бродячих коров именно за последние пару лет выросло аж на миллион.
То есть по уровню потребления коровьего мяса в Индии наоборот идет регресс, хотя в стране много мусульман, которым есть говядину ничто не препятствует.
Казалось бы – 21 век. А в Индии зачем-то вместо того, чтобы взять коровью проблему под регулирование уже по-взрослому, наоборот усугубляют проблему.
Источник:
- Дай корове затоптать тебя, сегодня же праздник!
- Как собирают змеиный яд и причем тут лошади
- Почему в Индии не едят мясо
- Джерсийская корова: её молоко считается самым вкусным в мире
- "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год