Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые

Вот в Японии святые олени святыми оленями, но за территорию не выходи. Недавно было объявлено, что все святые олени, которые будут выходить в буферную зону вне Нары, будут отстреливаться.

А вот в Индии, если вы тронете священную корову, вам изобьют палками. Про «коровьих мстителей» я уже писала, они преследуют фермеров и мясников, которые осмеливаются покупать коров на забой.