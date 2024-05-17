Брахманы: как американцы создали мясное чудовище из смеси различных коров

На фото брахманы выглядят как грустные пожилые бурёнки, обвешанные лишними складками и грузом прожитых лет. Но не обманывайтесь картинками из интернета. Брахманы — воистину эпические коровы. Им не страшен холод и зной, они не боятся болезней и паразитов. Они жуют сухую траву и вырастают до титанических размеров! Что ж это за порода такая расчудесная?
Историю брахманов начал индийский бык-зебу, которого в 1849 году привезли в Южную Каролину. Для справки: зебу — это двоюродные братья привычных деревенских бурёнок. В отличие от наших рогатых, они ведут свою историю не от евразийских, а от индийских туров. Отличить зебу от обычных коров очень просто: индийцы всегда с горбиком на спине, складками от шеи до передних ног и почему-то грустными глазами.
Зебу сильно отличались от европейского и американского поголовья. Заморские коровки хоть и давали маловато молока, зато отлично переносили жаркий климат и скудную кормовую базу. А это, между прочим, дорогого стоит! Тот самый бык, прибывший в Новый свет, единственным основоположником всей породы, конечно, не стал, но идею людям подал хорошую. С тех пор ввоз различных индийских коров постепенно набирал обороты.
К началу 20 века в Америку, по различным данным, привезли более 200 крупно-рогатых голов различных породных групп зебу: гир, гузера, нелоре, онголе и некоторых других. На их базе и создали брахманов. Импортных бычков скрещивали с местными породистыми бурёнками мясного направления, а их потомков — вновь с зебу. В 1924 году появилась племенная книга и разведение пошло уже по официальной дорожке.
Как говорят сами заводчики, брахманы — это «беспрецедентная история успеха». Порода стала одной из самых востребованных в сухих, жарких и малоплодородных регионах Земли.
Брахманы удачно соединили в себе все качества предков. От зебу животины получили стойкость к высоким температурам, а от европейских пород — к низким. Исследования показали, что представители породы отлично себя чувствуют как при морозе в −13⁰С, так и в жару свыше +40 ⁰С. На заметку: европейские бурёнки замедляют свой метаболизм и, соответственно, выработку молока с набором мышечной массы уже при +23 ⁰С.
Переносить высокую температуру и прямые солнечные лучи брахманам помогают те самые складочки. Лишняя шкурка действует как радиатор — рассеивает лишнее тепло. А ещё, чем больше кожи, тем больше потовых желез! Благодаря таким наворотам даже крупные быки-брахманы свыше тонны весом могут спокойно пастись в летний солнечный день без рисков перегрева.
Кстати, о размерах. Они у брахманов колоссальные! Зебу и без того животные немаленькие, но скрестив их с крупными европейскими породами, селекционеры получили мясную бомбу весом до 1.2 тонн!
Брахманы не только здоровые, но и здоровы. От индийских коров они унаследовали стойкость к кровососущим паразитам и высокий иммунитет к болячкам. Ну и про неприхотливость не забываем — тут тоже комбо генов работает. От зебу рогатые взяли способность извлекать максимум из самых грубых и сухих кормов, а от европейцев — колоссальные темпы роста. Как итог, получаем четвероногого терминатора, который бьёт все рекорды роста на обычном подножном корме.
Чистокровных брахманов селекционируют ради первоклассной диетической говядины. Но не мясом единым: быки-производители этой породы используются для улучшения поголовья.
Источник:
- В каких христианских церквях можно увидеть крокодилов. Живых и мертвых!
- 20 удивительных макрофотографий, которые позволят увидеть вещи необычно близко
- Просто торчат из земли: почему в Сибири неприлично большое количество мамонтов?
- Почему в России набирает обороты практика «дырявых коров»?
- С какой целью пауки-птицееды заводят в своих норах "домашних животных"