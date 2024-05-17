Брахманы: как американцы создали мясное чудовище из смеси различных коров

К началу 20 века в Америку, по различным данным, привезли более 200 крупно-рогатых голов различных породных групп зебу: гир, гузера, нелоре, онголе и некоторых других. На их базе и создали брахманов. Импортных бычков скрещивали с местными породистыми бурёнками мясного направления, а их потомков — вновь с зебу. В 1924 году появилась племенная книга и разведение пошло уже по официальной дорожке.

Как говорят сами заводчики, брахманы — это «беспрецедентная история успеха». Порода стала одной из самых востребованных в сухих, жарких и малоплодородных регионах Земли.