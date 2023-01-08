Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте

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26-летний Брейди Фарнсворт заметил озорную корову на крыше фермы своего тестя в Юте и показал всем это забавное зрелище. Парень написал, что видел, как коровы вытворяют всякие безумства, но никогда раньше не видел их на крыше.
На видео видно, как корова проходит по крыше, прежде чем посмотреть в камеру и спуститься с другой стороны
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Вот:
Вы, шалуны:
Корова подпрыгнула
Выше Луны!
Боюсь, что не скоро
Появится снова
Такая прыгучая
Чудо-корова
(П.Трэверс "Мэри Поппинс")
По всему миру, некоторых коров бывает иногда очень сильно тянет на крышу и этому нет ответа.