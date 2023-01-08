Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте

26-летний Брейди Фарнсворт заметил озорную корову на крыше фермы своего тестя в Юте и показал всем это забавное зрелище. Парень написал, что видел, как коровы вытворяют всякие безумства, но никогда раньше не видел их на крыше.

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На видео видно, как корова проходит по крыше, прежде чем посмотреть в камеру и спуститься с другой стороны 26-летний Брейди Фарнсворт заметил озорную корову на крыше фермы своего тестя в Юте и показал всем это забавное зрелище. Парень написал, что видел, как коровы вытворяют всякие безумства, но никогда раньше не видел их на крыше. 2023-01-08T14:15:52+03:00

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Отпечатки копыт, которые нахальная корова оставила на заснеженной крыше сарая 0 Источник: