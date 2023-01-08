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Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте

Корова каким-то образом оказалась на крыше на ферме в штате Юте

Автор:
08 января 2023 14:15
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   корова   корова на крыше   скотина   
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26-летний Брейди Фарнсворт заметил озорную корову на крыше фермы своего тестя в Юте и показал всем это забавное зрелище. Парень написал, что видел, как коровы вытворяют всякие безумства, но никогда раньше не видел их на крыше.

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Метки: Прикол   Юмор   видео   животные   корова   корова на крыше   скотина   
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11  комментариев
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24k
ПаганецЪ 6 часов назад
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2k
Похаб Стебаныч 3 часа назад
А может у неё там гнездо...
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32k
ACU900 4 часа назад
Послушайте сказочку
Вы, шалуны:
Корова подпрыгнула
Выше Луны!
Боюсь, что не скоро
Появится снова
Такая прыгучая
Чудо-корова
(П.Трэверс "Мэри Поппинс")
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20k
Alf 4 часа назад
... в штате Юте. Автор. извини, не Юте, а Юта. А так всё нормалёк.
По всему миру, некоторых коров бывает иногда очень сильно тянет на крышу и этому нет ответа.
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2k
Walther 5 часов назад
Может к ним в гости этот приехал?
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2k
SHAGREEN 5 часов назад
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1k
Lexx 6 часов назад
Может у неё в роду были горные козы.
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8k
Борис Карабанов 6 часов назад
И чё? Обычная американская корова, которая позиционирует себя как коза (курица, ворона).
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59k
Похабыч 6 часов назад
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