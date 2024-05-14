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Корова прогнала любопытных туристов

Корова прогнала любопытных туристов

Автор:
14 мая 2024 10:06
Сообщество : Животные
Метки: Погоня   Юмор   животные   корова   прогулка   турист   
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Джордан Бейлисс прогуливался с Шанель Ливси в Глостершире, когда заметил корову, отставшую от стада. 28-летний британец хотел погладить бурёнку, но был вынужден спасаться бегством.

Шанель уговаривала возлюбленного погладить корову: "Погладь её, Джордан".

Но не успел турист из Бирмингема приблизиться, как парнокопытное бросилось за ним.

Шанель снимала происходящее и не могла сдержать смех. Мужчина бегом пересёк поле и скрылся за оградой. Корова подошла к паре, оглядела и удалилась.

Девушка пояснила: "Я предупредила Джордана, что это корова-изгой, сама по себе, вдали от стада, и я не знала, как она отреагирует. Но он всё равно решил, что это хорошая идея. И тогда корова побежала на него, а он закричал! Он оставил меня одну в поле, и мне пришлось бежать как можно быстрее, чтобы добраться к воротам до того, как животное меня заметит. Даже когда мы оказались за воротами, корова шла прямо к нам, пока её не спугнула машина".

Нападения коров - относительно редкое явление, но они случались в британской сельской местности. Так, в период с 2018 по 2022 год эти животные убили в общей сложности 32 человека.

В ноябре прошлого года в Уитленде, Кармартеншир, корова сбежала с животноводческого рынка и атаковала 75-летнего прохожего. Пенсионер получил множественные переломы и скончался в больнице.

В то время как большинство людей опасаются быков, мало кто боится коров, а они тоже могут быть агрессивны, особенно те, которые защищают свой молодняк.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Погоня   Юмор   животные   корова   прогулка   турист   
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2  комментария
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7k
Lexx 41 минуту назад
Какая корова, это тёлка. У неё ещё даже вымя не выросло.
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11k
vasilykopkov 4 минуты назад
- Я только спросить!!!
- Да я и не знаю особо ничего..."

PS Ибонех!!!
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Fuchsia
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  • 2944 поста (2771 в горячем)

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