Корова прогнала любопытных туристов

Шанель снимала происходящее и не могла сдержать смех. Мужчина бегом пересёк поле и скрылся за оградой. Корова подошла к паре, оглядела и удалилась.

Девушка пояснила: "Я предупредила Джордана, что это корова-изгой, сама по себе, вдали от стада, и я не знала, как она отреагирует. Но он всё равно решил, что это хорошая идея. И тогда корова побежала на него, а он закричал! Он оставил меня одну в поле, и мне пришлось бежать как можно быстрее, чтобы добраться к воротам до того, как животное меня заметит. Даже когда мы оказались за воротами, корова шла прямо к нам, пока её не спугнула машина".