В Красноярске подросток с пневматическим пистолетом разбил окно автомобиля

Судя по видео с домовой камеры, парень ходил около третьего подъезда с пневматическим пистолетом и оглядывался. Затем выстрелил в мусорку, а после — в переднее стекло рядом припаркованного автомобиля. Владелец автомобиля написал заявление в полицию, она начала проверку по данному факту.



— 19 июня в вечернее время в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от владельца автомобиля марки «Ниссан» о том, что у его автомобиля разбито стекло со стороны водительского сидения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причастного к противоправным действиям, - сообщили в городской полиции.



