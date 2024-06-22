В Красноярске подросток с пневматическим пистолетом разбил окно автомобиля

Подросток выстрелил в стекло «Ниссан» и скрылся с места преступления.
Судя по видео с домовой камеры, парень ходил около третьего подъезда с пневматическим пистолетом и оглядывался. Затем выстрелил в мусорку, а после — в переднее стекло рядом припаркованного автомобиля. Владелец автомобиля написал заявление в полицию, она начала проверку по данному факту.
— 19 июня в вечернее время в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от владельца автомобиля марки «Ниссан» о том, что у его автомобиля разбито стекло со стороны водительского сидения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причастного к противоправным действиям, - сообщили в городской полиции.
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настоящий крысеныш
Глушитель на пневматику надо.