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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1508 постов • 63 подписчика подписаться
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В&nbsp;Красноярске подросток с&nbsp;пневматическим пистолетом разбил окно автомобиля

В Красноярске подросток с пневматическим пистолетом разбил окно автомобиля

Автор:
22 июня 2024 12:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Nissan   Видео   красноярск   пистолет   подросток   разбил окно автомобиля   
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Подросток выстрелил в стекло «Ниссан» и скрылся с места преступления.

Судя по видео с домовой камеры, парень ходил около третьего подъезда с пневматическим пистолетом и оглядывался. Затем выстрелил в мусорку, а после — в переднее стекло рядом припаркованного автомобиля. Владелец автомобиля написал заявление в полицию, она начала проверку по данному факту.


— 19 июня в вечернее время в дежурную часть отдела полиции №6 МУ МВД России «Красноярское» поступило сообщение от владельца автомобиля марки «Ниссан» о том, что у его автомобиля разбито стекло со стороны водительского сидения. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причастного к противоправным действиям, - сообщили в городской полиции.


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Метки: Nissan   Видео   красноярск   пистолет   подросток   разбил окно автомобиля   
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17  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
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8k
alex 20 минут назад
Молодец. Хорошее воспитание. Родители будут гордиться. Гордиться и плакать, расставаясь с баблом по вине утырка, которого воспитывали по системе-ребёнку всё можно
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5k
SmartCat101 22 минуты назад
подленько так накосячил , и видать заранее планоровал
настоящий крысеныш
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1k
Corkscrew 41 минуту назад
Олигофрен обыкновенный.
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845
ivandike Час назад
Хорошо бы ему от папки [мат] получить, чтобы понял
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8k
Echo 2 часа назад
Пошел мушку спиливать
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63k
turyst 2 часа назад
Эх... А раньше, у хулиганов были рогатки...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3647 постов (3479 в горячем)

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