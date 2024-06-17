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Не все герои носят плащи: под Казанью рабочий перенёс ребёнка через свежеуложенный асфальт

Не все герои носят плащи: под Казанью рабочий перенёс ребёнка через свежеуложенный асфальт

Автор:
17 июня 2024 10:32
Метки: Видео   Казань   асфальт   добро   дорожник   мужик   перенес ребенка   поступок   
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На кадрах видно, как к дороге подходит женщина с ребенком. Возле обочины стоит дорожный рабочий. Становится понятно, что на проезжей части только недавно уложили свежий асфальт и он еще горячий.

Мужчина берет ребенка на руки и переносит его через дорогу. После помогает перейти женщине.

В комментариях к записи татарстанцы хвалят дорожника за помощь семье и говорят, что так е герои нашему городу нужны.

Источник:

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Метки: Видео   Казань   асфальт   добро   дорожник   мужик   перенес ребенка   поступок   
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1  комментарий
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Dmitriy 20 минут назад
Скорее через смолу пренёс что бы пацан кеды не запачкал.
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AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3528 постов (3333 в горячем)

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