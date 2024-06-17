Не все герои носят плащи: под Казанью рабочий перенёс ребёнка через свежеуложенный асфальт

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На кадрах видно, как к дороге подходит женщина с ребенком. Возле обочины стоит дорожный рабочий. Становится понятно, что на проезжей части только недавно уложили свежий асфальт и он еще горячий.
Мужчина берет ребенка на руки и переносит его через дорогу. После помогает перейти женщине.
В комментариях к записи татарстанцы хвалят дорожника за помощь семье и говорят, что так е герои нашему городу нужны.
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