Молодой отец получил черепно-мозговую травму после падения с детской горки

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Житель Казани оказался в больнице после падения с детской горки. Мужчина часто гуляет с ребёнком на детской площадке, однако в этот раз был один. Он решил осмотреть домик на горке, но в какой-то момент оступился и упал.
Прохожие обнаружили 33-летнего мужчину спустя 20 минут и подумали, что он пьян. Прибывшие на место сотрудники полиции связались с медиками. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сильным ушибом височной области.
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