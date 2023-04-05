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Молодой отец получил черепно-мозговую травму после падения с детской горки

Молодой отец получил черепно-мозговую травму после падения с детской горки

Автор:
05 апреля 2023 09:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   Россия   Травма   видео   горка   падение   
768
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Житель Казани оказался в больнице после падения с детской горки. Мужчина часто гуляет с ребёнком на детской площадке, однако в этот раз был один. Он решил осмотреть домик на горке, но в какой-то момент оступился и упал.

Прохожие обнаружили 33-летнего мужчину спустя 20 минут и подумали, что он пьян. Прибывшие на место сотрудники полиции связались с медиками. Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сильным ушибом височной области.

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Метки: Казань   Россия   Травма   видео   горка   падение   
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8  комментариев
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2k
Оксид Бетона 2 часа назад
Как-то неуверенно он шёл. Всё-таки был пьян изначально?
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1k
Антон 50 минут назад
Да он шею сломал! Жесть.
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6k
heta Час назад
"Если ты упал, ты иди от"..... Клинт Иствуд
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10k
Игорь Час назад
может он конечно и отец - но отец сильно бухой
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16k
sonic24a 2 часа назад
Куда полез старый дурень? Это_для_детей!
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5k
A 2 часа назад
Есть ощущение ( по кадрам за секунду до падения) что он пьяный. Ещё один аргумент в эту сторону то, что трезвый мужик вряд ли полезет на детскую горку.
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631
ruslan d 2 часа назад
"Пункт назначения" прям ...
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Alex Chebrikov

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