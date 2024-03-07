В Татарстане глыба льда чуть не покалечила школьника

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В Казани ученик одной из школ возвращался домой после занятий, как вдруг ему на голову обрушилась снежно-ледяная масса с крыши. Подросток прошёл пару шагов и потерял создание.
Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом головы.
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