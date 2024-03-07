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В Татарстане глыба льда чуть не покалечила школьника

В Татарстане глыба льда чуть не покалечила школьника

Автор:
07 марта 2024 07:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   Россия   Татарстан   лёд   падение   школьник   
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В Казани ученик одной из школ возвращался домой после занятий, как вдруг ему на голову обрушилась снежно-ледяная масса с крыши. Подросток прошёл пару шагов и потерял создание.

Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом головы.

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Метки: Видео   Казань   Россия   Татарстан   лёд   падение   школьник   
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1  комментарий
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Vacony 24 минуты назад
а мужик это видимо тот , кто лопатой снег скидывал с крыши...?
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