Невозмутимый фармацевт

Однако на его удивление ( и на мое тоже) фармацевта это вообще не испугало и она отказалась отдавать ему деньги

В итоге грабителю пришлось самому перелезть через прилавок и искать деньги, а фармацевт в это время позвонила прям при нем начальству и сообщила, что зашел какой-то парень и грабит её

Но в конце концов, он все-таки нашел деньги и скрылся, через время его задержали.