FISHKINET
Сообщество Криминал 2266 постов • 357 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Невозмутимый фармацевт

Невозмутимый фармацевт

Автор:
17 октября 2023 08:28
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Кыргызстан   аптека   в мире   вор   грабитель   пистолет   фармацевт   
1386
1
1

В городе Ош (Кыргызстан) грабитель зашел в аптеку, достал пистолет и потребовал отдать все деньги с кассы, сделав предупредительный выстрел.

Однако на его удивление ( и на мое тоже) фармацевта это вообще не испугало и она отказалась отдавать ему деньги


В итоге грабителю пришлось самому перелезть через прилавок и искать деньги, а фармацевт в это время позвонила прям при нем начальству и сообщила, что зашел какой-то парень и грабит её


Но в конце концов, он все-таки нашел деньги и скрылся, через время его задержали.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Кыргызстан   аптека   в мире   вор   грабитель   пистолет   фармацевт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
vasilykopkov 40 минут назад
Не понял, зачем она за ним пошла? Попросить обратно отдать деньги?
Невозмутимость зашкаливает конечно, граничит с дебилизмом, если честно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Влад 23 минуты назад
Она просто тупая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anners 23 минуты назад
- Как на казахском "наркоман"?
- "Нарик, ёпта"!
- А как будет "наркоман-грабитель"?
- "Нарик-бидораз"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Anners Полчаса назад
Скоро учителя уже начнут детям исправлять предлог "из" на "с".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1334450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров отличного дизайна
25 примеров отличного дизайна
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 октября
Набирающие популярность в сообществах
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Фото осени
Фото осени
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Cпутники Starlink будут давить одного человека раз в два года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#автомир#ДТП#интересное#конфликт#Автовсячина#Прошлое#Россия
#факты#Юмор#Прикол#машина#фильм#аварии#шоу бизнес#история#познавательно#город
#интересно#в мире#автомобили#кино#новости#СССР#авто аварии#позитив#природа#милота
Выбираем зимние шины на Авито Выбираем зимние шины на Авито От гангстера до плаксы за 30 секунд От гангстера до плаксы за 30 секунд Дерзкое ограбление на дороге в Перу Дерзкое ограбление на дороге в Перу В ДНС девушка обворовала кассу магазина В ДНС девушка обворовала кассу магазина Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге Грабители похитили лекарства из аптеки в Санкт-Петербурге Поставили на колени грабителя Поставили на колени грабителя

На что жалуетесь?

Вернуться