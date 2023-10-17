Невозмутимый фармацевт

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В городе Ош (Кыргызстан) грабитель зашел в аптеку, достал пистолет и потребовал отдать все деньги с кассы, сделав предупредительный выстрел.
Однако на его удивление ( и на мое тоже) фармацевта это вообще не испугало и она отказалась отдавать ему деньги
В итоге грабителю пришлось самому перелезть через прилавок и искать деньги, а фармацевт в это время позвонила прям при нем начальству и сообщила, что зашел какой-то парень и грабит её
Но в конце концов, он все-таки нашел деньги и скрылся, через время его задержали.
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Невозмутимость зашкаливает конечно, граничит с дебилизмом, если честно.
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