Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошками

И речь не о крюках, а о самых настоящих животных.
Вообще тема религии во все времена была очень спорной и неоднозначной: многочисленные запреты, бессчетные ограничения, строгие правила. И люди просто зависали, не зная чем руководствоваться при принятии решения – здравомыслием и логикой или канонами и постулатами.
Так произошло и в 525 году до нашей эры вблизи египетского города Пелузий (Синайский полуостров). Персидскому царю Камбису II приспичило взять в любовницы не абы кого, а дочь самого фараона Амасиса. Экспансия персов во владения египтян к этому времени уже началась. И у Амасиса особого выбора не было. Но такой судьбы своему ребёнку он не желал и распорядился отправить к похотливому Камбису дочь своего свергнутого предшественника, выдав девушку за свою наследницу. Тот узнал о подмене, разозлился и решил показать египтянам, кто в доме хозяин.
Но зря терять людей в битве прагматичный правитель не хотел. И решил пойти на хитрость, как раз и использовав религиозные убеждения египтян. Широко известен факт, что для них кошки были священными животными. Даже в пантеоне богов соответствующая богиня имелась – Бастет с головой кошки, покровительница любви, красоты, веселья и плодородия.
Почитали египтяне и других животных, что тоже нашло отражение в религиозных установках. Псы символизировали Анубиса – бога погребальных ритуалов, а ибисы – бога мудрости и письменности Тота.
И Камбис решил сыграть на религиозных традициях противника. Прежде всего, персы нанесли на свои щиты изображения кошек. Чем повергли египтян в ступор. Ведь наносить удары по священному животному – это чистой воды святотатство. Но в стремлении деморализовать противника они пошли дальше.
В соответствии с ещё одной версией, этим психологическая атака не завершилась. В ход пошли ещё и живые кошки, в которых стрелять уже совершенно точно было нельзя. А трупики случайно подбитых несчастных хвостатых летели в египтян, приводя их в состояние полнейшего ужаса.
У Геродота есть описание печальных итогов жуткого побоища. Порядка 50 тыс. египтян полегло в том сражении против всего лишь 7 тыс. персов. Но на этом издевательства не закончились: оставшиеся в живых египтяне укрылись за крепостными стенами Пелузия. Но персы продолжили терроризировать выживших, забрасывая осаждённых кошками. В итоге деморализованные египтяне не выдержали и покинули город, бежав в Мемфис.
Так что, по сути, победу в битве при Пелузии одержали кошки. Точнее смесь изворотливости персов и слепого следования религиозным убеждениям египтян. Пелузий пал, в прошлом осталась независимость Египта. Но вскоре и кошкокидателей-персов покорили не столь щепетильные в вопросах веры римляне, превратив государство в одну из своих провинций.
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