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Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошками

Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошками

Автор:
28 марта 2023 13:27
Сообщество : Исторические факты
Метки: Пелузий   вера   вопрос   египет   история   кошка   персия   религия   сражение   щит   
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И речь не о крюках, а о самых настоящих животных.

Вообще тема религии во все времена была очень спорной и неоднозначной: многочисленные запреты, бессчетные ограничения, строгие правила. И люди просто зависали, не зная чем руководствоваться при принятии решения – здравомыслием и логикой или канонами и постулатами.

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Так произошло и в 525 году до нашей эры вблизи египетского города Пелузий (Синайский полуостров). Персидскому царю Камбису II приспичило взять в любовницы не абы кого, а дочь самого фараона Амасиса. Экспансия персов во владения египтян к этому времени уже началась. И у Амасиса особого выбора не было. Но такой судьбы своему ребёнку он не желал и распорядился отправить к похотливому Камбису дочь своего свергнутого предшественника, выдав девушку за свою наследницу. Тот узнал о подмене, разозлился и решил показать египтянам, кто в доме хозяин.

Но зря терять людей в битве прагматичный правитель не хотел. И решил пойти на хитрость, как раз и использовав религиозные убеждения египтян. Широко известен факт, что для них кошки были священными животными. Даже в пантеоне богов соответствующая богиня имелась – Бастет с головой кошки, покровительница любви, красоты, веселья и плодородия.

Почитали египтяне и других животных, что тоже нашло отражение в религиозных установках. Псы символизировали Анубиса – бога погребальных ритуалов, а ибисы – бога мудрости и письменности Тота.

И Камбис решил сыграть на религиозных традициях противника. Прежде всего, персы нанесли на свои щиты изображения кошек. Чем повергли египтян в ступор. Ведь наносить удары по священному животному – это чистой воды святотатство. Но в стремлении деморализовать противника они пошли дальше.

В соответствии с ещё одной версией, этим психологическая атака не завершилась. В ход пошли ещё и живые кошки, в которых стрелять уже совершенно точно было нельзя. А трупики случайно подбитых несчастных хвостатых летели в египтян, приводя их в состояние полнейшего ужаса.

У Геродота есть описание печальных итогов жуткого побоища. Порядка 50 тыс. египтян полегло в том сражении против всего лишь 7 тыс. персов. Но на этом издевательства не закончились: оставшиеся в живых египтяне укрылись за крепостными стенами Пелузия. Но персы продолжили терроризировать выживших, забрасывая осаждённых кошками. В итоге деморализованные египтяне не выдержали и покинули город, бежав в Мемфис.

Так что, по сути, победу в битве при Пелузии одержали кошки. Точнее смесь изворотливости персов и слепого следования религиозным убеждениям египтян.  Пелузий пал, в прошлом осталась независимость Египта. Но вскоре и кошкокидателей-персов покорили не столь щепетильные в вопросах веры римляне, превратив государство в одну из своих провинций.

Источник:

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Метки: Пелузий   вера   вопрос   египет   история   кошка   персия   религия   сражение   щит   
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44k
turyst 43 минуты назад
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3k
VPJ 19 минут назад
Падлы овцеёбы....пАдлость их характера уже в веках росла...
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26k
Serg2001 Полчаса назад
А индийцев можно коровами закидывать...
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732
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
В наши дни WWF (Всемирный Фонд Дикой Природы) персов бы по судам затаскал до гиперинфляции.
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22k
homerchik 41 минуту назад
Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошкамиПосмотреть
Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошками
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