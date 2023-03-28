Как персы одержали победу над египтянами в битве при Пелузии, закидав противника кошками

Почитали египтяне и других животных, что тоже нашло отражение в религиозных установках. Псы символизировали Анубиса – бога погребальных ритуалов, а ибисы – бога мудрости и письменности Тота.

И Камбис решил сыграть на религиозных традициях противника. Прежде всего, персы нанесли на свои щиты изображения кошек. Чем повергли египтян в ступор. Ведь наносить удары по священному животному – это чистой воды святотатство. Но в стремлении деморализовать противника они пошли дальше.

В соответствии с ещё одной версией, этим психологическая атака не завершилась. В ход пошли ещё и живые кошки, в которых стрелять уже совершенно точно было нельзя. А трупики случайно подбитых несчастных хвостатых летели в египтян, приводя их в состояние полнейшего ужаса.