Папа построил детям макет авианосца

Родители хотят, чтобы у их детей всегда было все самое лучшее. И это касается не только глобальных вещей, связанных с условиями жизни, но и чего-то менее значимого вроде игрушек. Например, отец маленьких героев этого видео собственноручно сделал для них одну из самых потрясающих игрушек в мире.

Он собрал мини-копию авианосца, который способен передвигаться по суше и воде, а также стрелять со звуковыми и визуальными эффектами. От такой игрушки в восторг пришли не только дети, но и тысячи пользователей соцсетей.