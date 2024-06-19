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Папа построил детям макет авианосца

Папа построил детям макет авианосца

Автор:
19 июня 2024 07:14
Метки: Видео   Китай   авианосец   интересно   макет   модель   
914
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Житель Китая сделал для своих детей макет авианосца на радиоуправлении, способного передвигаться по суше и воде. Размеры и проработка деталей впечатляют.

Родители хотят, чтобы у их детей всегда было все самое лучшее. И это касается не только глобальных вещей, связанных с условиями жизни, но и чего-то менее значимого вроде игрушек. Например, отец маленьких героев этого видео собственноручно сделал для них одну из самых потрясающих игрушек в мире.

Он собрал мини-копию авианосца, который способен передвигаться по суше и воде, а также стрелять со звуковыми и визуальными эффектами. От такой игрушки в восторг пришли не только дети, но и тысячи пользователей соцсетей.

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Метки: Видео   Китай   авианосец   интересно   макет   модель   
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3  комментария
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20k
Голос Вселенной Полчаса назад
Давайте, рассказывайте... для детей он сделал...

Вообще, это очень классно, когда у мужика руки ровные и голова в порядке. Детям действительно очень повезло. НЕ с макетом, а с папой!
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2k
Bobbus 5 минут назад
Жаль не показали как он в воде себя ведет
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9k
perekrestok 15 минут назад
Молодец мужик! Рукастый! Модель супер!
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3748 постов (3658 в горячем)

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