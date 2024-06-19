Папа построил детям макет авианосца

Житель Китая сделал для своих детей макет авианосца на радиоуправлении, способного передвигаться по суше и воде. Размеры и проработка деталей впечатляют.
Родители хотят, чтобы у их детей всегда было все самое лучшее. И это касается не только глобальных вещей, связанных с условиями жизни, но и чего-то менее значимого вроде игрушек. Например, отец маленьких героев этого видео собственноручно сделал для них одну из самых потрясающих игрушек в мире.
Он собрал мини-копию авианосца, который способен передвигаться по суше и воде, а также стрелять со звуковыми и визуальными эффектами. От такой игрушки в восторг пришли не только дети, но и тысячи пользователей соцсетей.
Источник:
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Вообще, это очень классно, когда у мужика руки ровные и голова в порядке. Детям действительно очень повезло. НЕ с макетом, а с папой!