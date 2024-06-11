FISHKINET
Сообщество Криминал 3136 постов • 391 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Криминал
Тату-художник напал на своего конкурента с помповым ружьем. Они поспорили из-за клиентуры

Тату-художник напал на своего конкурента с помповым ружьем. Они поспорили из-за клиентуры

Автор:
11 июня 2024 10:07
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Оружие   Турция   клиенты   конфликт   мастер татуажа   негатив   
896
1
1

Однако мужчина оказался не промах и смог перехватить оружие!

В Мармарисе (Турция) произошел инцидент с применением насилия между двумя татуировщиками. Зачинщик, Муаммер Гюнгёр, решив, что его коллега Эмрах Доган переманивает у него клиентов, заявился в его тату-салон — он расположен на той же улице, что и его собственная студия — с помповым ружьём и начал ему угрожать.


Нападение произошло рано утром и день для Догана, можно сказать, не задался: он получил серьезные ранения в живот. Его состояние остаётся критическим. В момент нападения рядом с Доганом находился его приятель Абдулла Дилгил; он также был ранен.


Сейчас оба находятся в государственной больнице Мармариса. Виновник произошедшего Муаммер Гюнгёр сдался полиции и был арестован. Выяснилось, что стычка из-за клиентов у тату-мастеров произошла не впервые: два месяца назад они уже ссорились по аналогичному поводу, но тогда дело ограничилось словесной перепалкой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Оружие   Турция   клиенты   конфликт   мастер татуажа   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
turyst Час назад
Он холостыми, что-ли, стрелял?

Заряд дроби, по любому бы попал.
Но крови не видно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Колорад Час назад
Если он так же точно наносит тату, то ну, его на*ер. Правильно, что уходят от него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3486 постов (3184 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

847944



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мамины хвостики
Мамины хвостики
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Четыре дня в глухом лесу: пропавших в Свердловской области детей нашли живыми
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Объекты нашего наследия, которые лучше один раз увидеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#Прикол#машина#ДТП#фильм#позитив#дети#США#подборка
#в мире#Юмор#автомобили#забавно#факты#авто аварии#новости#кино#улыбнуло#тюрьма
#животные#интересно#автомир#история#аварии#кот#кошка#Россия#Автовсячина#закон
Немного химии, много драк, погонь и трюков Немного химии, много драк, погонь и трюков На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей На Кубани выпускной в детском саду провели для единственного ребёнка - дочки заведующей "Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон "Садись, говорю!": в Хабаровском крае учитель швырнул школьника на стул и отобрал у него телефон Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво Полиция задержала нескольких участников массовой драки со стрельбой в Бирюлёво Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия Последний аргумент: две истории из Краснодарского края, в которых конфликты решают с помощью оружия «Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за парковочного места «Клянусь, застрелю!»: в столичном Люблино горячий водитель угрожал мужчине расправой из-за...

На что жалуетесь?

Вернуться