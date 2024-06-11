Тату-художник напал на своего конкурента с помповым ружьем. Они поспорили из-за клиентуры

В Мармарисе (Турция) произошел инцидент с применением насилия между двумя татуировщиками. Зачинщик, Муаммер Гюнгёр, решив, что его коллега Эмрах Доган переманивает у него клиентов, заявился в его тату-салон — он расположен на той же улице, что и его собственная студия — с помповым ружьём и начал ему угрожать.

Нападение произошло рано утром и день для Догана, можно сказать, не задался: он получил серьезные ранения в живот. Его состояние остаётся критическим. В момент нападения рядом с Доганом находился его приятель Абдулла Дилгил; он также был ранен.

Сейчас оба находятся в государственной больнице Мармариса. Виновник произошедшего Муаммер Гюнгёр сдался полиции и был арестован. Выяснилось, что стычка из-за клиентов у тату-мастеров произошла не впервые: два месяца назад они уже ссорились по аналогичному поводу, но тогда дело ограничилось словесной перепалкой.