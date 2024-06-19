Единственный в мире вращающийся судоподъёмник

1094
1
1
Перед вами Фолкеркское колесо - вращающийся подъемник судов в Шотландии. Колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две ёмкости, наполненные водой.
Посмотрите, как это происходит.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как работает крупнейший в мире судоподъемник
- Бельгийцы поселили у себя дома дикую свинью
- Американец снял вмёрзшего в пруд аллигатора
- Бразильцы построили самую высокую в мире башню из палочек от мороженого
- Женщине вернули потерянный 40 лет назад бумажник с документами
Новости партнёров
реклама