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Единственный в мире вращающийся судоподъёмник

Единственный в мире вращающийся судоподъёмник

Автор:
19 июня 2024 08:10
Метки: Видео   в мире   интересно   подъемник   судоподъёмник   шотландия   
1094
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Перед вами Фолкеркское колесо - вращающийся подъемник судов в Шотландии. Колесо перемещает суда между каналами, поднимая и опуская две ёмкости, наполненные водой.

Посмотрите, как это происходит.

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Метки: Видео   в мире   интересно   подъемник   судоподъёмник   шотландия   
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Сергей Час назад
Забавно.
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  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3038 постов (2979 в горячем)

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