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Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её

Туристка потрогала обезьяну и спровоцировала её

Автор:
23 апреля 2024 07:20
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Реакция   животные   обезьяна   турист   туристка   туристы   
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Посетитель горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере китайского города Гуйян, запечатлел трагикомичный инцидент. Обезьяна кинулась на туриста, когда пожилая женщина потрогала её за зад

Трагикомичная ситуация была запечатлена одним из посетителей горного лесопарка Цяньлиншань, расположенного на севере города Гуйян (провинция Гуйчжоу, КНР).
Китайская пенсионерка, решившая дать волю своим эмоциям и потрогать удаляющуюся от неё дикую обезьяну за филейную часть тела, вызвала гнев у обезьяны. Примат буквально впился зубами в щёку мужчины, стоявшего рядом. Посетителю заповедника, пострадавшему от зубов обезьяны, потребовалась помощь медиков.

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Метки: Видео   Китай   Реакция   животные   обезьяна   турист   туристка   туристы   
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6  комментариев
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Не всем обезьянам нравится, когда их за зад трогают!
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0
Nikolay 12 минут назад
Нафига этих обоссанных тварей трогать вообще??
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3k
Звёздный странник 45 минут назад
Вот так всегда - провоцирует один, а огребает другой.
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163
ГТА Форевер 55 минут назад
Обезьянка спровоцировала обезьянку
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15k
котегRUS 2 часа назад
даже у обезьян есть личное пространство...
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11k
Zемляк 2 часа назад
Это же Джабраил. Как в китае оказался?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3619 постов (3581 в горячем)

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