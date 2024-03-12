FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16246 постов • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Лев незаметно подошёл к туристам

Лев незаметно подошёл к туристам

Автор:
12 марта 2024 13:50
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   животные   лев   сафари   турист   
2697
1
1

Фотограф запечатлел редкий и волнительный момент. Лев незаметно подошёл к машине с туристами и встал возле одного из мужчин.

Наблюдатель за наблюдателями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Африка   Видео   животные   лев   сафари   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Shtoppi Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
250
Виктория 2 минуты назад
Кайли Дженнер пришла на показ Schiaparelli в наряде с головой льва

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Андрей 18 минут назад
В таких заповедниках туристам нельзя совершать никаких действий, которые могут спровоцировать животных. Кричать, махать руками и т.д.
Со временем животные воспринимают машинки с людьми как совершенно не заслуживающие внимания объекты.
Перед нашей из кустов слон вышел из кустов. Ощущение ниже среднего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
984
AlexWoyz 20 минут назад
появился неприятный запах экскрементов..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
551
Рома 20 минут назад
- Вчера был в зоопарке , подошёл к клетке со львом. Лев посмотрел на меня и сделал так : "ПППШШШШ,ХХФФФ" .
- Врёшь ! Лев делает :"РРР-Р" !
- Ну так это если из пасти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Юрьевич Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
vasilykopkov 38 минут назад
- "Опять консервы" - подумал лев, посмотрев на ноги в трекинговых ботах.
- "Да ещё протухшие"- добавил он, принюхавшись...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Саш 40 минут назад
Лев незаметно подошёл к туристамПосмотреть
Лев незаметно подошёл к туристам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Опаньки 48 минут назад
Лев увидел магазин "Мяснов" но не стал заходить так как забыл скидочную карту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32
Олег Назаров 50 минут назад
Да. Львица с яйцами. Ну... Такие вот львицы нынче.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
141k
parallax Час назад
Не лев а львица. Она видимо в людях добычу не видит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов Час назад
...и посыпались кирпичи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян Час назад
Чувак там титановые кирпичи отложил )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
LekS Час назад
Ну технически это львица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
SolomonA 2 часа назад
Прямо вот "подкрался"? Лев просто спокойно шел мимо по своим делам и остановился посмотреть на витрину мясной лавки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

789450



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Госдума может разрешить машинам экстренных служб таранить неправильно припаркованные авто
Набирающие популярность в сообществах
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
Забытые в океане: трагическая история Тома и Айлин Лонерган
NASA показало послание к внеземному разуму, которое отправят на межпланетной станции Europa Clipper
NASA показало послание к внеземному разуму, которое отправят на межпланетной станции...
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#машина#аварии#авто аварии#история#факты#Разное#мужчины#Жизнь
#фото#автомир#в мире#ДТП#собака#забавно#кино#Пёс#США#пожар
#Прикол#Юмор#люди#интересно#кот#позитив#Автовсячина#дети#улыбнуло#интересное
Они стране Победу, а что страна в ответ? Они стране Победу, а что страна в ответ? Типичный кот: лев объелся и прилёг на дороге Типичный кот: лев объелся и прилёг на дороге Необычная реакция гепардов на зебру Необычная реакция гепардов на зебру Неосторожный лев чуть не стал "добычей" бегемота Неосторожный лев чуть не стал "добычей" бегемота Когда забыл покормить котика в Африке Когда забыл покормить котика в Африке Похотливые лев и львица удивили туристов Похотливые лев и львица удивили туристов

На что жалуетесь?

Вернуться