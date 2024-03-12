Лев незаметно подошёл к туристам

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Фотограф запечатлел редкий и волнительный момент. Лев незаметно подошёл к машине с туристами и встал возле одного из мужчин.
Наблюдатель за наблюдателями.
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Со временем животные воспринимают машинки с людьми как совершенно не заслуживающие внимания объекты.
Перед нашей из кустов слон вышел из кустов. Ощущение ниже среднего.
- Врёшь ! Лев делает :"РРР-Р" !
- Ну так это если из пасти.
- "Да ещё протухшие"- добавил он, принюхавшись...