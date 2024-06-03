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Неловкий работник туристической компании устроил туристам незабываемый заплыв

Неловкий работник туристической компании устроил туристам незабываемый заплыв

Автор:
03 июня 2024 07:40
Метки: Видео   в мире   гид   катание   плот   турист   
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Любители активного отдыха, проводившие свой досуг на реке Юлонг в Китае, попали в незавидную ситуацию. Во время заплыва на плоту с гидом, работник туристической компании случайно утратил бамбуковый "шест".

Двое мужчин, арендовавших плавсредство вместе с гидом, оказались в незавидной ситуации. Гребец потерял "шест" и неуправляемый плот оказался на середине реки. Судя по кадрам записи, нерасторопный мужчина постеснялся сразу портить настроение клиентам. Автор забавного сюжета не уточнил, чем закончился заплыв плота с туристами.

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Метки: Видео   в мире   гид   катание   плот   турист   
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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