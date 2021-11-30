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Спортменка, которую не останавливают трудности

Спортменка, которую не останавливают трудности (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 12:31
Сообщество : Спорт
Метки: BMX   Девушка   видео   падение   спорт   спортсменка   трюк   
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BMX-райдер Елизавета Посадских из Краснодара даст фору многим парням. Спортсменка стойко переносит все падения и травмы и продолжает заниматься любимым делом.

Терпение и труд все перетрут

Другая сторона эффектных трюков.

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Метки: BMX   Девушка   видео   падение   спорт   спортсменка   трюк   
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14  комментариев
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19k
KOSTELLO 50 минут назад
Как по мне, так обычные будни любого экстремала
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704
BHU1004 23 минуты назад
Отбитая баба.
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1k
elf3399 Полчаса назад
Усилия в никуда.
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394
imho elf3399 13 минут назад
Ну если для вас все ее регалии ничто, то скажу что зарабатывает она по более многих тут ;-)
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11k
Majul Полчаса назад
Оно конечно красиво все, но смотреть больно. Неужели нельзя надеть защиту, каппу. Или весь смысл учиться трюку разбивая себя в хлам?
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394
imho Majul 11 минут назад
Я же вам все в прошлый раз по полочкам разложил...
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3k
RomaXz 41 минуту назад
Выглядит опасно. Она молодец
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30k
Растрелли В.В. 42 минуты назад
Помнится Си Джей и не такие трюки выделывал
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496
vadimbar 54 минуты назад
Может это не её...
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5k
Максим 55 минут назад
Сама создает себе проблемы и сама же не обращает на них внимание?
Действительно! Смелая и очень сообразительная девушка.
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10k
Lev Asriev Час назад
Не понимаю, а в чем проблема надеть толковую защиту. Веса это прибавит минимально, а кости будут целы. Когда осваивал сноуборд-первый пару раз ездил кататься без защиты. После ушиба копчика-поумнел на раз. Теперь всегда надеваю защиту спины, шорты и наколенники.
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394
imho Lev Asriev Полчаса назад
Моветон в защите кататься. Кто не в теме не поймет. Да и не надо это понимать)
Ссылка www.youtube.com
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