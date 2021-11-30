Спортменка, которую не останавливают трудности

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BMX-райдер Елизавета Посадских из Краснодара даст фору многим парням. Спортсменка стойко переносит все падения и травмы и продолжает заниматься любимым делом.
Терпение и труд все перетрут
Другая сторона эффектных трюков.
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Действительно! Смелая и очень сообразительная девушка.