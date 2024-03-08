"Я тебя сейчас застрелю, давай быстрее!"

558
1
1
В Москве мужика настолько сильно выбесила долгая сборка букета, что он достал пистолет и начал угрожать флористу, требуя ускориться.
Представляю, сколько кирпичей наложил флорист....
Источник:
Ссылки по теме:
- «Я не хотел совершать этого»: в Набережных Челнах подросток напал на сверстника с пистолетом
- Букет для сильной и независимой женщины
- Хорошая акция от владельцев салона цветов
- Нервный покупатель сломал новый гаджет в пункте выдачи
- Любовь толкает на отчаянные поступки
Новости партнёров
реклама