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"Я тебя сейчас застрелю, давай быстрее!"

"Я тебя сейчас застрелю, давай быстрее!"

Автор:
08 марта 2024 20:51
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   букет   нервный   пистолет   торопышка   флорист   цветы   
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В Москве мужика настолько сильно выбесила долгая сборка букета, что он достал пистолет и начал угрожать флористу, требуя ускориться.

Представляю, сколько кирпичей наложил флорист....


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Метки: Видео   букет   нервный   пистолет   торопышка   флорист   цветы   
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6  комментариев
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11k
Дмитрий 15 минут назад
Нервные какие все стали! Купил пистолет для шариков и сразу крутым стал.
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50k
Максим Т. 7 минут назад
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8k
Умница-красавица 23 минуты назад
Ты не ты, когда спешишь к своей королеве)). Извинился же дядька..
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9k
Алексей Полчаса назад
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141k
parallax Полчаса назад
Теперь сэкономленное время ему придётся умножить на миллион и отдохнуть на нарах.
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Anarasius

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