Вынесли £100,000 и чуть не убили: торговца антиквариатом ограбили и избили в Лондоне

989
1
1
Бандиты, вооруженные кувалдами, ворвались в лавку одного из самых известных лондонских дилеров антиквариатом Иэна Таунинга.
Он видел, как мужчины в балаклавах приближаются к магазину, и пытался закрыть двери, но не успел. Грабители разбили несколько прилавков, а после напали на самого владельца.
Преступники украли драгоценности на £100,000 (почти 12 миллионов рублей). Таунингу молотком рассекли лоб — он пытался дать бой бандитам и чудом остался жив.
Источник:
Ссылки по теме:
- Двое мужчин ограбили вейп-шоп почти на 1 млн рублей в Красноярске
- Сотрудницы кафе не позволили грабителю сбежать с места преступления
- Странная попытка ограбления в Полтаве
- Мошенник заставил мужчину ограбить заправку
- Ограбление магазина в Бразилии со счастливым концом
Метки: Видео антиквариат воры грабеж криминал лондон ограбление
Новости партнёров
реклама