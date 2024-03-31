Вынесли £100,000 и чуть не убили: торговца антиквариатом ограбили и избили в Лондоне

Он видел, как мужчины в балаклавах приближаются к магазину, и пытался закрыть двери, но не успел. Грабители разбили несколько прилавков, а после напали на самого владельца.

Преступники украли драгоценности на £100,000 (почти 12 миллионов рублей). Таунингу молотком рассекли лоб — он пытался дать бой бандитам и чудом остался жив.