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Вынесли £100,000 и чуть не убили: торговца антиквариатом ограбили и избили в Лондоне

Вынесли £100,000 и чуть не убили: торговца антиквариатом ограбили и избили в Лондоне

Автор:
31 марта 2024 09:57
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   антиквариат   воры   грабеж   криминал   лондон   ограбление   
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Бандиты, вооруженные кувалдами, ворвались в лавку одного из самых известных лондонских дилеров антиквариатом Иэна Таунинга.

Он видел, как мужчины в балаклавах приближаются к магазину, и пытался закрыть двери, но не успел. Грабители разбили несколько прилавков, а после напали на самого владельца.


Преступники украли драгоценности на £100,000 (почти 12 миллионов рублей). Таунингу молотком рассекли лоб — он пытался дать бой бандитам и чудом остался жив.

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Метки: Видео   антиквариат   воры   грабеж   криминал   лондон   ограбление   
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3  комментария
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Константин Дубровский Час назад
ну может это потомки бывших владельцев антиквариата пришли за репарациями))
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11k
Сатанеев Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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39k
Андрей Иванов Час назад
Огромные молотки - это кувалды.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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