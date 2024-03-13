Потасовка на митинге феминисток

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Парень по неизвестной причине заехал в самый центр митинга феминисток. После непродолжительной словесной перепалки и толканий друг друга в ход пошли кулаки.
Окружён, но не сломлен
Видео, предположительно, снято в Мексике.
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