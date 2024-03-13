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Потасовка на митинге феминисток

Потасовка на митинге феминисток

Автор:
13 марта 2024 09:57
Метки: Видео   драка   конфликт   митинг   потасовка   феминизм   феминистки   
1290
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Парень по неизвестной причине заехал в самый центр митинга феминисток. После непродолжительной словесной перепалки и толканий друг друга в ход пошли кулаки.

Окружён, но не сломлен

Видео, предположительно, снято в Мексике.

Источник:

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Метки: Видео   драка   конфликт   митинг   потасовка   феминизм   феминистки   
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9  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Надо было шлемом писдить.
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1k
алексей 14 минут назад
шлем не надо было снимать

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999
Андрей Граф 22 минуты назад
молодец
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159
Сергей Кузнецов Полчаса назад
Да прибудет с тобой сила воин!
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... 42 минуты назад
Красавчик. Я женщин не трогаю, но если ударила -она спариг партнёр, да , буду работать в пол силы, как говорится- буду бить больно, но аккуратно.
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25k
сеньор Леонсио Час назад
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23k
Слепой Пью Час назад
Я бы ему еще биту подарил...!
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dima423 Час назад
Ну за что боролись, на тои напоролись...))
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