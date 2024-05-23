День без рюкзаков в белорусской школе

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С чем пришли на занятия учащиеся школы в Белоруссии во время акции "День без рюкзаков". В этот день вместо привычного рюкзака учащиеся принесли учебники и тетради в пакетах и ёмкостях, которые смогли найти дома.
Некоторые ученики особо отличились и подняли настроение не только себе и одноклассникам, но и учителю.
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С фантазией к вопросу подошли, молодцы!
Я в старших классах с пакетом и одной тетрадкой ходил
Акселерация, понимаешь ли