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День без рюкзаков в белорусской школе

День без рюкзаков в белорусской школе

Автор:
23 мая 2024 13:33
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   День без рюкзаков   Прикол   Юмор   акция   ученик   школа   
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С чем пришли на занятия учащиеся школы в Белоруссии во время акции "День без рюкзаков". В этот день вместо привычного рюкзака учащиеся принесли учебники и тетради в пакетах и ёмкостях, которые смогли найти дома.

Некоторые ученики особо отличились и подняли настроение не только себе и одноклассникам, но и учителю.

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Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   День без рюкзаков   Прикол   Юмор   акция   ученик   школа   
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12  комментариев
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18k
GROMOZEKA 38 минут назад
Нуачо?
С фантазией к вопросу подошли, молодцы!
Я в старших классах с пакетом и одной тетрадкой ходил
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14k
Denissg 6 минут назад
Я бы с ведром пришел и не выпендривался.
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1k
DuckTales 39 минут назад
Прикольная тема
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10k
Alex 41 минуту назад
У меня с 10-11 класс день без рюкзаков был ) С пактом ходил.
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920k
А.Берестенко 49 минут назад
Не пойму - там дверь низенькая или все такие длинные?
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3662 поста (3626 в горячем)

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