В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу

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В Беларуси парень не захотел подчиниться требованию стражей правопорядка. Он двинулся в сторону сотрудников органов внутренних дел с ножом, за что получил две пули в ногу.
Counter-Terrorist Win
В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ему грозит до 7 лет.
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В США, в подобной ситуации, ему бы всю обойму в башку зарядили, причем сразу из нескольких стволов.
Путин тут тоже явно виноват, но лень стало придумывать причину, да и кому она нужна если ясно что виноват?