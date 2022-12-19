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Сообщество Жизнь в Беларуси 47 постов • 33 подписчика подписаться
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В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу

В Гомеле 20-летний хулиган с ножом получил две пули в ногу

Автор:
19 декабря 2022 12:28
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: беларусь   в мире   видео   гомель   задержание   криминал   нож   
2900
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В Беларуси парень не захотел подчиниться требованию стражей правопорядка. Он двинулся в сторону сотрудников органов внутренних дел с ножом, за что получил две пули в ногу.

Counter-Terrorist Win

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Ему грозит до 7 лет.

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Метки: беларусь   в мире   видео   гомель   задержание   криминал   нож   
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34  комментария
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63k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Повезло, что в ногу!
В США, в подобной ситуации, ему бы всю обойму в башку зарядили, причем сразу из нескольких стволов.
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625
Хачик Минуту назад
Как же он выпрашивал, чтобы ему всандалили...
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604
Kra 5 минут назад
С ножом бросаться на вооруженного мента?? не в себе парень, походу, был...
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41k
Игорь 11 минут назад
Видимо милиция к этому типу не просто так зашла...
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155
алекс Полчаса назад
Ведь права поговорка: дурная голова покоя ногам не дает!
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424
Андерсен алекс Минуту назад
В точку!
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431
cdzpm 54 минуты назад
Очень долго упрашивали!
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38k
Александр 58 минут назад
Судя по обстановке, очень бедно живет парнишка. На видео вроде трезвый. Что побудило его взяться за нож и попереть по сути на самоубийство?
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1k
Alex 59 минут назад
Молодцы. Не то что наши мямли.
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14k
Кот Скрипалей Час назад
Это Белоруссия, там строже чем в России.
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4k
Babangdida Час назад
Молодец мент! Спокойно и прицельно. Не отправиль весь магазин в торс задерживаему, а чётко подстрелил ноги.
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2k
DVPET Час назад
Нет чтоб добить, чтобы не мучался, как в развитых демократиях делают. Так нет же, ранили в ноги и оставили в живых, чтобы мучался! Вот он тоталитарный режим Батьки!!
Путин тут тоже явно виноват, но лень стало придумывать причину, да и кому она нужна если ясно что виноват?
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17k
Александр Час назад
В пендосии по нему бы выпустили сотню пуль, из которых десяток попали в него. Ещё бы и орали истерично, а вокруг вертолёты летали.
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12k
котегRUS 2 часа назад
стучись и тебе откроют! у него получилось!
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
Хромать будет... и откликаться на погремуху "Флинт"
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2k
Роман 2 часа назад
ну честно - он сам выпросил
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1k
Андрей 2 часа назад
ДЭбил...)))
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388k
Алексей 2 часа назад
в штатах уже бы в морг увезли. так как там демократия
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