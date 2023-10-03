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Судью из Ставропольского края задержали, когда он приехал за «закладкой» с веществами

Судью из Ставропольского края задержали, когда он приехал за «закладкой» с веществами

Автор:
03 октября 2023 15:02
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ставропольский край   бегство   вещества   закладка   полиция   судья   
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Мужчина попытался сбежать, но не вышло.

Инцидент случился ещё 19 сентября в гаражном кооперативе Ейска. Там постоянно околачивались наркоманы, поэтому за местом стали наблюдать силовики. Они и обратили внимание на мужчину, который поковырялся рядом с гаражом, вытащил свёрток и засунул его в карман.

К нему подошли сотрудники и начали беседу. Выяснилось, что это Теркулов, судья Ставропольского краевого суда. Он стал довольно путанно объяснять: действительно купил «траву», чтобы расслабиться. Затем испугался, что будет скандал и он потеряет работу. И дал стрекача, хотя до этого говорил, что «не мальчик» и убегать не собирается.

Во время бегства, судья выбросил «закладку» - это не помогло. Свёрток с наркотиками нашли.

Осторожно, матюги:

37-летний Теркулов входил в состав коллегии по уголовным делам, 30 сентября добровольно ушёл в отставку. Сейчас выясняют, занимался ли он делами, находясь под «веществами».

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Метки: Видео   Ставропольский край   бегство   вещества   закладка   полиция   судья   
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24  комментария
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12k
Rus77 2 часа назад
Интересно сколько ещё таких судей...
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18k
Shtoppi Минуту назад
как говорится в таких случаях: "пиз_дец, это еще очень мягко сказано"
мож стоит вообще всех судей подвергнуть ведомственным проверкам, на все что можно, не только на вещества. так глядишь в рядах этих поборников правосудия еще немало разномастного говнеца всплывет?
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57k
Опиум для народа 4 минуты назад
Ну вот. В ходе расследования вышли на своих. Нестыковочка. )))
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1k
Вадик Бондаренко 7 минут назад
А могли ли они судью задержать?
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322
Feud Полчаса назад
Еще депутатов бы проверить
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11k
Том Сойер Полчаса назад
Попалился, бро....
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2k
Сергей Викторович 37 минут назад
Пора вводить обязательные тесты на наркотики, по крайней мере в силовых структурах, гос.органах. у муниципальщиков. Да и везде можно. Буду. конечно, кричать что это нарушение прав человека... Таких нарков много, поэтому и кричать будут много... Но ситуация на самом деле очень серьёзная, и пора принимать серьёзные меры.
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5k
Борис 40 минут назад
Не суди, да не судим будеш)
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8k
Ntvl 43 минуты назад
"красивая" речь у судьи однако, как у четких пацанчиков на районе. и вот такие люди сидят во власти.... п.и.з.д.е.ц
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59k
Олег 45 минут назад
Лёха-лёха..... с жЫрнючей судейской зарплатой, с неприкосновенностью, со льготами, которые простому смертному придумать невозможно, попалился как первоклассник.....
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15k
Kucher 48 минут назад
А посадили уже тех, кто его задержал? Вообще-то судьи неприкосновенны, как и прокуроры. Их нельзя задерживать вообще ни за что. Вон в Самаре два гайца тормознули в дупель пьяного прокурора, так они за это погон лишились, и под угрозой "присесть" оба.
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82k
Доктор Джонс Час назад
Мля, вот как такой персонаж стал судьёй, чей он племянник?
Хотя, это же Ставрополье, многое объясняет...
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32k
БамбарбияКиргуду Час назад
Один держит притон с блэк джеком и шлюхами,второй травой расслабляется,третий ещё чем то.Откуда у них время заниматься проблемами народа.Таки живём.Жёсткая рука нужна.А как максимум костяк из некоторого количества людей.Сроки маленькие дают,или вообще не дают.Расстрелов вообще нет.Люди страх потеряли.
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6k
Бу Час назад
это же ПОЗОР!
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4k
Горожанин 2 часа назад
Вот как? Как такие субъекты оказываются на таких должностях, где решается судьба людей? Ведь это уже показатель. Задумываются ли наверху над этим или такие случаи воспринимают как досадные инциденты во власти и ничего страшного? Поймали же, выявили. Значит, всё хорошо, власть работает. На таком позитивно-упрощенном уровне воспринимают, а не системно в причинах разбираются?
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August

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