Судью из Ставропольского края задержали, когда он приехал за «закладкой» с веществами

Инцидент случился ещё 19 сентября в гаражном кооперативе Ейска. Там постоянно околачивались наркоманы, поэтому за местом стали наблюдать силовики. Они и обратили внимание на мужчину, который поковырялся рядом с гаражом, вытащил свёрток и засунул его в карман.

К нему подошли сотрудники и начали беседу. Выяснилось, что это Теркулов, судья Ставропольского краевого суда. Он стал довольно путанно объяснять: действительно купил «траву», чтобы расслабиться. Затем испугался, что будет скандал и он потеряет работу. И дал стрекача, хотя до этого говорил, что «не мальчик» и убегать не собирается.

Во время бегства, судья выбросил «закладку» - это не помогло. Свёрток с наркотиками нашли.

Осторожно, матюги: