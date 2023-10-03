Судью из Ставропольского края задержали, когда он приехал за «закладкой» с веществами

Мужчина попытался сбежать, но не вышло.
Инцидент случился ещё 19 сентября в гаражном кооперативе Ейска. Там постоянно околачивались наркоманы, поэтому за местом стали наблюдать силовики. Они и обратили внимание на мужчину, который поковырялся рядом с гаражом, вытащил свёрток и засунул его в карман.
К нему подошли сотрудники и начали беседу. Выяснилось, что это Теркулов, судья Ставропольского краевого суда. Он стал довольно путанно объяснять: действительно купил «траву», чтобы расслабиться. Затем испугался, что будет скандал и он потеряет работу. И дал стрекача, хотя до этого говорил, что «не мальчик» и убегать не собирается.
Во время бегства, судья выбросил «закладку» - это не помогло. Свёрток с наркотиками нашли.
Осторожно, матюги:
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37-летний Теркулов входил в состав коллегии по уголовным делам, 30 сентября добровольно ушёл в отставку. Сейчас выясняют, занимался ли он делами, находясь под «веществами».
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мож стоит вообще всех судей подвергнуть ведомственным проверкам, на все что можно, не только на вещества. так глядишь в рядах этих поборников правосудия еще немало разномастного говнеца всплывет?
Хотя, это же Ставрополье, многое объясняет...