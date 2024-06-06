Глупая любительница селфи. Мексиканская версия

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В Мексике женщина решила сделать эффектное селфи на фоне прибывающего поезда, но подошла слишком близко к рельсам.
В отличие от бразильской велосипедистки у неё не было шлема, так что шансы пережить такой удар скорее всего равны нулю.
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