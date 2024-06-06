Глупая любительница селфи. Мексиканская версия

Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%

В Индии женщина вытатуировала имя мужа на лбу

Владелец магазина схватил покупательницу за шею и теперь вынужден извиняться

Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале

Разгневанный мужчина напал на врача во время научной конференции

Момент столкновение двух судов попал на видео