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Глупая любительница селфи. Мексиканская версия

Глупая любительница селфи. Мексиканская версия

Автор:
06 июня 2024 06:05
Метки: Видео   в мире   глупость   инцидент   люди   поезд   удар   
1507
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В Мексике женщина решила сделать эффектное селфи на фоне прибывающего поезда, но подошла слишком близко к рельсам.

В отличие от бразильской велосипедистки у неё не было шлема, так что шансы пережить такой удар скорее всего равны нулю.

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Метки: Видео   в мире   глупость   инцидент   люди   поезд   удар   
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10  комментариев
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
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18k
Alex Полчаса назад
У них там что, какой-то новый челендж "сдохни от поезда делая селфи"?
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11k
Клёст 42 минуты назад
Ещë брякнуло так(((
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8k
Харон ( Χάρων) 45 минут назад
Они что, поезд впервые видят?
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40k
russger 55 минут назад
А чё их так много? Особое место какое-то?
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1k
Лёха Лёха Час назад
Иногда глупость очень сурово карается
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669
Corkscrew Час назад
Естественный отбор в действии.
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735
Predictor Час назад
А фото получилось??
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3719 постов (3634 в горячем)

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