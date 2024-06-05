Музыка штрихкодов разных продуктов

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В социальных сетях появился новый музыкальный тренд - рифф из штрихкодов различных предметов. Музыканты сыграли музыку штрихкодов еды и напитков и опубликовали результат в сети.
Маленькие шедевры
Как звучит рифф кетчупа, энергетика, печенья и других продуктов.
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