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Как выглядит самая низкорослая женщина

Как выглядит самая низкорослая женщина

Автор:
21 декабря 2023 09:38
Метки: Видео   в мире   дети   женщина   люди   рекорд   рост   
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Возраст в паспорте 30-летней Джоти Амджи способен вызвать удивление. Женщина очень похожа на ребёнка, и даже обилие украшений не делает её старше.

Самая маленькая женщина в мире

Родители заметили, что Джоти не растёт ещё в школе. Они обратились к врачу, и тот сказал, что у девочки отсутствует гормон роста, а затем поставил диагноз: «ахондроплазия».
 Главным клиническим признаком этой врожденной патологии является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей.

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Метки: Видео   в мире   дети   женщина   люди   рекорд   рост   
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Мистер Фикс Час назад
Маленькая собачка до старости щенок)
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Dobriy drug

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