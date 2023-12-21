Как выглядит самая низкорослая женщина

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Возраст в паспорте 30-летней Джоти Амджи способен вызвать удивление. Женщина очень похожа на ребёнка, и даже обилие украшений не делает её старше.
Самая маленькая женщина в мире
Родители заметили, что Джоти не растёт ещё в школе. Они обратились к врачу, и тот сказал, что у девочки отсутствует гормон роста, а затем поставил диагноз: «ахондроплазия».
Главным клиническим признаком этой врожденной патологии является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей.
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