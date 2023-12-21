Как выглядит самая низкорослая женщина

Самая маленькая женщина в мире

Родители заметили, что Джоти не растёт ещё в школе. Они обратились к врачу, и тот сказал, что у девочки отсутствует гормон роста, а затем поставил диагноз: «ахондроплазия».

Главным клиническим признаком этой врожденной патологии является низкий рост из-за существенного укорочения нижних конечностей.