FISHKINET
Сообщество Еда 1894 поста • 583 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Еда
Салфетки, которые впитывают лишние специи и масло

Салфетки, которые впитывают лишние специи и масло

Автор:
30 мая 2024 10:47
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   в мире   жир   салфетки   специи   
965
1
1

В одной из стран Азии придумали салфетки, которые удаляют из жидких блюд лишнее масло и специи. Авторы заявляют, что еда в тарелке становится менее калорийной, но при этом сохраняет свои вкусовые качества.

Чего только не придумают.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Видео   Еда   в мире   жир   салфетки   специи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
surgy 57 минут назад
Промокашка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
316
Артём 4 минуты назад
Вот только жир - это вкус!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MidMaster 13 минут назад
Нормальная тема
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Antique computer 16 минут назад
Вот же дикари, не знающие, что такое кусок хлеба!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Василий 42 минуты назад
Блин, блюда сразу в какие-то помои превращаются. Первоначальный вид лучше)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat Час назад
а т.е. основной фактор это типа "менее калорийной"

ну с жиром ОК он может ан поверхности бульона быть, но специи то обычно пропитывают, или вообще на дне, и в чем вопрос при приготовлении просто добавлять меньше специй?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3679 постов (3645 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

667880



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
ICQ уходит в историю
ICQ уходит в историю
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#люди#животные#Прикол#аварии#интересно#собака#кино#СУД#убийство
#фото#автомир#история#Автовсячина#новости#дети#интересное#фильм#Еда#США
#машина#автомобили#Юмор#авто аварии#ДТП#нападение#позитив#кот#кошка#знаменитости
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Кот ограбил своего сородича Кот ограбил своего сородича Огромная пицца для большой и голодной компании Огромная пицца для большой и голодной компании Карательная кулинария Карательная кулинария Не показывайте итальянцам: пицца из жареного арбуза Не показывайте итальянцам: пицца из жареного арбуза Общепит в Индии не для слабых желудков Общепит в Индии не для слабых желудков

На что жалуетесь?

Вернуться