Салфетки, которые впитывают лишние специи и масло

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В одной из стран Азии придумали салфетки, которые удаляют из жидких блюд лишнее масло и специи. Авторы заявляют, что еда в тарелке становится менее калорийной, но при этом сохраняет свои вкусовые качества.
Чего только не придумают.
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ну с жиром ОК он может ан поверхности бульона быть, но специи то обычно пропитывают, или вообще на дне, и в чем вопрос при приготовлении просто добавлять меньше специй?