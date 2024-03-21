Кот ограбил своего сородича

Кот решил полакомиться едой запертого в клетке сородича. Ни стыда, ни совести!
Часто тех, кто живет вольной жизнью, сравнивают с кошками ведь они — свободолюбивые существа, которым никто не указ. И в те моменты, когда люди по тем или иным причинам ограничивают их свободу, им приходится весьма несладко, как и котику из этого видео
Он и так переживает не лучшие времена, скорее всего временно находясь в клетке, так еще и наглая рыжая морда, которая гуляет около клеток и всем своим видом заставляет завидовать, решила ограбить запертого беднягу. И, судя по отработанности действий, для нее это привычный ритуал.
Источник:
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