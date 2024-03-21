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Сообщество Без кота и жизнь не та 2165 постов • 506 подписчиков подписаться
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Кот ограбил своего сородича

Кот ограбил своего сородича

Автор:
21 марта 2024 08:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Еда   в мире   животные   клетка   кот   кошка   
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Кот решил полакомиться едой запертого в клетке сородича. Ни стыда, ни совести!

Часто тех, кто живет вольной жизнью, сравнивают с кошками ведь они — свободолюбивые существа, которым никто не указ. И в те моменты, когда люди по тем или иным причинам ограничивают их свободу, им приходится весьма несладко, как и котику из этого видео

Он и так переживает не лучшие времена, скорее всего временно находясь в клетке, так еще и наглая рыжая морда, которая гуляет около клеток и всем своим видом заставляет завидовать, решила ограбить запертого беднягу. И, судя по отработанности действий, для нее это привычный ритуал.

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Метки: Видео   Еда   в мире   животные   клетка   кот   кошка   
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Fidel
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