Пицца с муравьями в Бразилии

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В одном из ресторанов Бразилии подают пиццу с крупными муравьями. Посетители заведения отмечают, что благодаря насекомым блюдо приобретает пикантный вкус и особую кислинку, а также приятно хрустит.
Пицца с ананасами? А может лучше… Итальянцы напряглись.
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