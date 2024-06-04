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Пицца с муравьями в Бразилии

Пицца с муравьями в Бразилии

Автор:
04 июня 2024 07:14
Сообщество : Еда
Метки: Бразилия   Видео   Еда   в мире   муравьи   пицца   
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В одном из ресторанов Бразилии подают пиццу с крупными муравьями. Посетители заведения отмечают, что благодаря насекомым блюдо приобретает пикантный вкус и особую кислинку, а также приятно хрустит.

Пицца с ананасами? А может лучше… Итальянцы напряглись.

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Метки: Бразилия   Видео   Еда   в мире   муравьи   пицца   
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