В Калифорнии медведь проник в дом и украл печенье



Инцидент произошел 24 мая. В опубликованном ролике видно, как животное выходит из дома через окно, держа в пасти пачку «Орео».

То же самое повторилось и на следующий день: медведь вновь проник в жилище и украл печенье. «Он не просто бродит, а действительно заходит в дома. Так что теперь очень страшно оставлять открытыми окно и дверь на заднем дворе», — рассказала журналистам местная жительница по имени Вина Хури.

По ее словам, в прошлом году она не закрыла дверь гаража, и в итоге туда тоже пробрался медведь. Был ли это Орео, не уточняется, но из установленного в помещении холодильника животное украло шоколадный торт.