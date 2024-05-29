В Калифорнии медведь проник в дом и украл печенье

В городе Монровия, американский штат Калифорния, медведь по кличке Орео проник в частный дом и украл пачку одноименного печенья.
Инцидент произошел 24 мая. В опубликованном ролике видно, как животное выходит из дома через окно, держа в пасти пачку «Орео».
То же самое повторилось и на следующий день: медведь вновь проник в жилище и украл печенье. «Он не просто бродит, а действительно заходит в дома. Так что теперь очень страшно оставлять открытыми окно и дверь на заднем дворе», — рассказала журналистам местная жительница по имени Вина Хури.
По ее словам, в прошлом году она не закрыла дверь гаража, и в итоге туда тоже пробрался медведь. Был ли это Орео, не уточняется, но из установленного в помещении холодильника животное украло шоколадный торт.
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