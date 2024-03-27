Почему коты и кошки ночью смотрят на спящих людей

Многие кошки пытаются разбудить человека, когда тому снится плохой сон и он начинает беспокойно ворочаться и кричать. Кошки на самом деле переживают за своих людей. 😿

Просто любопытно просмотреть

Если вы недавно взяли себе котенка/кошку/кота, и он еще не успел к вам привыкнуть, то нет ничего удивительно в том, что пушистый наблюдает за вами днем и ночью.