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Почему коты и кошки ночью смотрят на спящих людей

Почему коты и кошки ночью смотрят на спящих людей

Автор:
27 марта 2024 10:33
Сообщество : Животные
Метки: взгляд   животные   интересно   кот   кошка   ночь   сон   
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Согласитесь, становится немного не по себе, когда проснувшись среди ночи видишь, как шерстяной товарищ сидит рядом, внимательно наблюдая, всматриваясь в лицо.

То, что кот/кошка не спит ночью – это совершенно нормально, ведь кошки по факту ночные охотники, о чем красноречиво свидетельствуют их полуночные тыг-дыки по квартире. Но вот зачем и почему они наблюдают за спящими хозяевами? Причин несколько.

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Вы как-то не так дышите

Кашель, храп или апноэ (кратковременная остановка дыхания во время сна) привлекают и беспокоят котиков. Они переживают за здоровье хозяина, и внезапное изменение его состояния их настораживает.

Многие кошки пытаются разбудить человека, когда тому снится плохой сон и он начинает беспокойно ворочаться и кричать. Кошки на самом деле переживают за своих людей. 😿

Просто любопытно просмотреть

Если вы недавно взяли себе котенка/кошку/кота, и он еще не успел к вам привыкнуть, то нет ничего удивительно в том, что пушистый наблюдает за вами днем и ночью.

Кошки вообще любознательные и внимательные существа, им необходимо быть в курсе всего, что происходит в доме, и всего, что делает хозяин. Они также внимательно изучает особенности ночного времяпрепровождения человека, чтобы знать о нем всё-всё.

Вы начала просыпаться, но сами еще не знаете об этом

Кошки отлично различают дыхание спящего и бодрствующего человека. Когда человек начинает приходить от сна к яви, кошки это улавливают и походят ближе к кровати, чтобы заявить проснувшемуся человеку о своих желаниях: "Погладь, покорми, давай поиграем! Как же это здорово, что ты передумал спать ночью!"

Вы проспали

Банальная причина, но не такая уж редкая. В холодное время года рассвет наступает позже, и при пробуждении не всегда понятно – ночь еще или уже утро. Если вы обычно встаете в одно и тоже время, а сегодня решили поспать подольше, то немудрено, что первое, что вы увидели, открыв глаза в утреннем полумраке, – это склонившееся над вами недовольное кошачье лицо.

Кошки трепетно относятся к привычному распорядку дня. Они знают привычное время вашего пробуждения, приходят к кровати к этому времени и просто ждут. Если вы все еще спите – это непорядок.

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Метки: взгляд   животные   интересно   кот   кошка   ночь   сон   
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1  комментарий
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alexis 23 минуты назад
Вцепиться в горло или в глаз, вот в чём вопрос.
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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