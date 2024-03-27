Почему коты и кошки ночью смотрят на спящих людей

Согласитесь, становится немного не по себе, когда проснувшись среди ночи видишь, как шерстяной товарищ сидит рядом, внимательно наблюдая, всматриваясь в лицо.
То, что кот/кошка не спит ночью – это совершенно нормально, ведь кошки по факту ночные охотники, о чем красноречиво свидетельствуют их полуночные тыг-дыки по квартире. Но вот зачем и почему они наблюдают за спящими хозяевами? Причин несколько.
Вы как-то не так дышите
Кашель, храп или апноэ (кратковременная остановка дыхания во время сна) привлекают и беспокоят котиков. Они переживают за здоровье хозяина, и внезапное изменение его состояния их настораживает.
Многие кошки пытаются разбудить человека, когда тому снится плохой сон и он начинает беспокойно ворочаться и кричать. Кошки на самом деле переживают за своих людей. 😿
Просто любопытно просмотреть
Если вы недавно взяли себе котенка/кошку/кота, и он еще не успел к вам привыкнуть, то нет ничего удивительно в том, что пушистый наблюдает за вами днем и ночью.
Кошки вообще любознательные и внимательные существа, им необходимо быть в курсе всего, что происходит в доме, и всего, что делает хозяин. Они также внимательно изучает особенности ночного времяпрепровождения человека, чтобы знать о нем всё-всё.
Вы начала просыпаться, но сами еще не знаете об этом
Кошки отлично различают дыхание спящего и бодрствующего человека. Когда человек начинает приходить от сна к яви, кошки это улавливают и походят ближе к кровати, чтобы заявить проснувшемуся человеку о своих желаниях: "Погладь, покорми, давай поиграем! Как же это здорово, что ты передумал спать ночью!"
Вы проспали
Банальная причина, но не такая уж редкая. В холодное время года рассвет наступает позже, и при пробуждении не всегда понятно – ночь еще или уже утро. Если вы обычно встаете в одно и тоже время, а сегодня решили поспать подольше, то немудрено, что первое, что вы увидели, открыв глаза в утреннем полумраке, – это склонившееся над вами недовольное кошачье лицо.
Кошки трепетно относятся к привычному распорядку дня. Они знают привычное время вашего пробуждения, приходят к кровати к этому времени и просто ждут. Если вы все еще спите – это непорядок.
Источник:
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